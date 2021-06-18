勿讓反對派錯解港管治政策

香港的社會動亂雖尚未完全塵埃落地，但社會已開始重回正軌，走向穩定。這正是需要反思檢討的時候，除了有些不懷好意的人胡亂利用假新聞以煽動民眾外，香港政府及中央政府有無犯上錯誤，被人有機可乘？我聽過不少熟悉中共黨史的人說過，中共歷史上常有犯錯，但你不會找到他們重犯同一錯誤的例子。檢討正是避免重犯的必要條件。

回歸初期，香港的主流民意頗為「正常」，記憶所及，偏激的思潮並無多大市場；內地太空人來港，也像超級明星般被人包圍；軍營開放時，市民也十分雀躍；中聯辦在港十分低調，沒有干預香港甚麼。我們可視此種「正常」情況為一個起點。

港人走向兩極化也是從此起點起步。社會心理學家早告訴過我們，不同人等對同一事實的解讀會頗不一樣，他們的背景、分析力與見識往往不同，掌握的事實也不全面。倘若有些人因缺乏對事物較全面的認知而走偏了一點，他們會否在將來知道多一些事實後走回正軌？不容易，更多的情況是開始時形成了小的偏頗，這小偏頗又會誤導他們有意無意地忽視另一些事實，久而久之，他們對世界的解讀會愈走愈偏，不能自拔，終於走火入魔。

民粹氾濫 真理絕非愈辯愈明

有說「群眾的眼睛是雪亮的」、「真理愈辯愈明」，我對這些說法過去也深信不疑，但經過近年民粹主義思潮在世界氾濫，香港黑暴的風言風語指鹿為馬後，也不得不對這些說法加上問號。我有位從小學到中學的同學麥錦雄，是中學校友活動的大旗手，他多年前便發出感嘆，真理絕不是愈辯愈明，而是雙方（或多方）各持己見，愈辯愈南轅北轍。他說的是建基於他多年經驗的客觀判斷，可能人性中一部分正是這樣。經濟學家相信理性，總要問一聲為何社會中有不少的人似變得閉目塞聽，不太講道理。我相信這是與社交媒體的運作有關。你在那裏表達過某種觀點或閱讀過某些觀點的文章，互聯網接着送來的資料或文章都是觀點接近的，對沒有時間多發掘原始資料的人，這便不啻是洗腦了。當然有了此警惕的心，不偏聽，此種陷阱較易避免。

思想走偏了的人對很多事情的解讀是可以愈弄愈錯的，我們就以香港近年的社會衝突歷史作例子，以說明錯誤怎樣形成。香港的社會衝突或可溯源至2003年的七一遊行，當年是因反對「二十三條」立法而起的。那次的遊行可能接近50萬人，水份不很高，後來的人數估計便常誇大了。這次遊行及隨後的2004、2005年等的遊行並無為遊行者帶來甚麼懲罰或損失，反而可見到的，是董建華辭官。接着，香港便變成一個示威之都。

2012年有反國民教育運動，連政府總部也被包圍了，結果是政府放棄了把國民教育納入課程。2014年反對派挑起所謂「真普選」的爭議，在立法會中他們也勝了一仗，政府的方案無疾而終。緊接的還有「佔中」，雖然「佔中」後勁不繼，參與者作鳥獸散，但有些參與者是嘗到了權力的滋味，上癮了。2017年他們反對高鐵的「一地兩檢」，以此作為當年選立法會的動員，也有些人確實是當選了。

誤以為搞社運 政府一定讓步

我們可從這些反對派的角度看問題。他們極可能認為，只要大力發動社會運動，多一些人參與，香港政府及中央政府便都一定讓步，他們所能嘗到的勝利果子便更甜美，未來他們便可主導香港的前途。為達此目標，用甚麼手段，哪怕是違法的，也無所謂。我們姑且可把這種邏輯稱為假說一。

有了假說一，便有假說二及假說三。假說二是香港政府的行為，香港政府偏愛息事寧人，不喜與反對派硬碰，反而傾向用利益爭取反對派的支持。突出的例子是林鄭當選後，不但捐錢予民主黨，還動用50億討好教協。

假說三是中央政府的行為。中央不希望香港存在重大社會矛盾不得解決，對港態度一直十分包容，而且大力支持香港的繁榮安定，不過，有些紅綫是踩不得的，例如港獨及勾結外國勢力便碰也不能碰。

這些假說都可驗證。如果假說一正確，反對派只要愈搞愈激，便愈能勝利，因為香港及中央政府在壓力前只會讓步。這假說現在顯然是被推翻了。假說二並未受到事實推翻，為何國教政府肯讓步及林鄭豪擲50億，使人費解。假說三也成立，中央政府對香港的各種要求一直是黃大仙，有求必應，但2019年過了底綫，中央的回應也顯出絕對有力量把反對派掃走，以前不這樣做，不是因為沒有實力而是包容。到今天，不少反對派好像才如夢初醒，或許在獄中他們也要思考為何從前腦袋如此閉塞，明顯的事實也看不到，只會高估自己，低估別人。

中央也是有錯誤的。人民本應是好的，但受到別有用心的人所洗腦的港人，便不能把他們想得太好了。這些人認知能力有限，對他們過於慈悲，他們不吃這一套的，只會視你為軟弱。公共政策需要把對手的錯誤也考慮在內。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 2003年七一遊行，是香港社會衝突的起源。（法新社資料圖片）