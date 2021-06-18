【基金點睇】晶片行業延續高景氣 基金重倉半導體股大賺

近日，A股半導體板塊上漲，不少重倉半導體板塊的主動偏股基金或相關被動基金，淨值均大幅上漲，當中有基金更在1個月賺11.2%。基金經理表示，半導體行業供需緊張是近期板塊上漲的主綫。隨着下游多個領域需求增長，驅動晶片需求爆發，未來半導體行業的高景氣度或將持續。

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天弘基金股票投資研究部科技組組長陳國光認為，今年以來半導體供需緊張，這是該板塊上漲的主邏輯。在供需緊張的產業背景下，主要利好能夠拿到產能的公司，並逐漸佔領更多的市場份額，以及產能分配不足的子領域，可以享受產品漲價帶來的利潤率提升。對於操作思路，主要配置在核心設計公司以及國內頂級設備公司。

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中信建投表示，疫情結束後，下游多領域需求增長驅動芯片需求爆發，帶動設備市場發展，預測全球半導體設備市場將在2021至2022年持續增長。因芯片短缺問題持續，國內外主要半導體製造企業紛紛上調資本開支計劃，大力擴張產能，半導體設備行業景氣周期有望進一步延續。另外，2021年第一季國外半導體設備龍頭企業業績多數實現連續兩個季度增長。展望未來，多數公司認為其業績上升將持續。

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記者：林衛