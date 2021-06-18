【宏觀中國】第三季地方債或加快發行 國內基建投資料獲支持

今年來，地方政府債券發行節奏明顯放緩。數據顯示，目前全國地方累計發行新增地方政府債券僅佔已下達限額的三成。因此，業內預計，今年第三季地方債可能出現一波發行高峰，其中新增專項債的放量，有望對下半年的基建投資起到支撐作用。

【樓市現象】「白居二」大舉掃天水圍居屋 本月錄逾70宗成交 買家即睇即485萬購天頌苑3房，請按【見下頁】

截至周二（15日），全國地方累計發行新增地方政府債券約1.29萬億元（人民幣，下同），佔已下達限額的30%，其中一般債券4,205億元，佔已下達限額的53%；專項債券8,645億元，佔已下達限額的25%。

【新股IPO】奈雪的茶2150明日開始招股 入場費近10000元，請按【見下頁】

中國財政預算績效專委會副主任委員張依群表示，今年地方債發行進度有所放緩，主要因去年因應對疫情採取更加積極財政政策，導致地方債發行進度較快；去年有部分地方因疫情影響和項目儲備等原因沒有按進度施工，導致債券項目資金結轉到今年使用，對今年地方債發行進度產生一定抑制；經過連續多年大規模的地方政府債券項目基建投資，現有政府債券規定範圍內的優質項目儲備已經不多，地方債使用受限。

張依群認為，從目前地方政府債券發行運行情況看，適度擴大債券投資範圍是必要的，既可以滿足項目建設巨大的資金需求，加快提高基礎設施建設速度，還有利於防範項目風險保證債券資金安全。擴大地方政府債券使用範圍，可以逐步將地鐵、燃氣、自來水、取暖、商業網點和便民設施改造等帶有顯著公益特徵、資金償付期長、回款機制有保證的項目納入，不斷充實地方政府債券優質項目儲備。

【延伸閱讀】大行點睇：高盛料本地地產行業勢頭維持強勁 更新覆蓋股份目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛