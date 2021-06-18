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【開市9點半】奈雪的茶今正式招股　藍籌萬洲免去主席長子職務　安踏盈喜料上半年溢利增長倍增

股市 06:45 2021/06/18

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（1）萬洲國際 （00288） 父子疑失和，昨收市後突公布，以「對公司財物作出不當攻擊行為」為由，終止集團執行董事及副總裁萬洪建的職務，萬洪建是集團主席萬隆的長子，關注萬洲開市後表現。承接時代天使 （06699） 熱度，奈雪的茶  （新上市編號：02150） 今起招股，招股價介乎17.2至19.8元，集資最多約51億元，一手（ 500股）入場費9999.7元。

【藍籌｜豬肉股】萬洲突罷免「太子爺」萬洪建職務　父萬隆：對公司財物作不當攻擊行為

即睇開市9點半重點：

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（2）奈雪的茶​是次引入5名基石投資者，佔是次發行約25%，並計劃在今明兩年開設約300間及350間茶飲店。

【奈雪的茶IPO】奈雪的茶2150明日起招股　入場費10000元

（3）體育用品股3月以來大幅向上，原來有基本因素支持。安踏 （02020） 發盈喜，預期上半年溢利增不少於1.1倍。

【盈喜】安踏料上半年溢利按年增不少於1.1倍　股價全日升3.4%

（4）領展 （00823） 每基金單位末期分派1.4834元，按年增2%。

【領展業績】領展末期分派增2%至1.4834元　香港續租租金上季重錄增長、王國龍：前景非常樂觀

（5）維他奶  （00345）  純利上升2.3%至5.48億元，建議派發末期股息每股29仙。

【業績】維他奶全年純利升2%至5.5億元 股價收跌1.7%、羅友禮：疫情帶來前所未有打擊

（6）聯儲局議息後，大行點睇？

【美國加息】聯儲局議息後看清投資界縮表加息預期　摩通：2023年或只加息一次（不斷更新）

（7）本港失業率連續3個月回落。勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟持續復蘇，若本地疫情繼續受控，勞工市場的壓力應會逐步紓緩。

【香港經濟】香港失業率跌至6%連跌3個月　建造業、零售、住宿及膳食服務業跌幅明顯

（8）國泰航空  （00293）  獲悉，駐港機艙服務員現時的工作簽證延長申請，並不獲批續簽。

【國泰危機】國泰航空駐港機艙服務員工作簽證續簽遭入境處拒絕　機師簽證更新年期縮短

（9）雖然本港租金下跌，但香港仍然再度蟬聯全球外派僱員生活費用最高的城市。

【生活昂貴】外派僱員生活費用香港蟬聯全球最貴　廣洲首次躋身頭十名（附表）

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 經濟 國泰航空（00293） 維他奶國際（00345） 領展房產基金（00823） 安踏體育（02020） 奈雪的茶（02150） 盈喜 時代天使（06699） 集資

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