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【樓市現象】「白居二」大舉掃天水圍居屋 本月錄逾70宗成交 買家即睇即485萬購天頌苑3房

股樓投資 09:11 2021/06/18

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自新一批白居二於上月26日取得購買證，白居二準買家怕遲買樓價更高，近月積極入市，其中天水圍區的居屋交投最為活躍，本月已錄得超過70宗成交。

【樓市故事】母親說服女兒置業 遇上欲助年青人上車業主 670萬購新都城兩房，詳見【下一頁

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，受「白居二」湧入市場帶動，天水圍居屋市場氣氛十分旺熱。新成交包括天頌苑B座中層4室，實用面積650平方呎，屬康和式三房套房單位，獲買家即睇即買，居二市場485萬元成交，平均實用呎價7,462元。

【樓市熱話】村屋網上放租「新裝修」招徠 月租5500 網民嘲「裝修風格係監獄風」，詳見【下一頁

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伍耀祖指，原業主於2000年1月以91.87萬元一手買入單位，現沽出單位，帳面獲利393.13萬元，單位21年間升值約4.3倍。

位於天水圍天榮路3號的天頌苑，為香港房屋委員會發展的居者有其屋屋苑，物業於1999年落成，屋苑設有15幢樓宇，共6,080個單位，屬全港第二大居屋屋苑，僅次於天盛苑。屋苑屬第20期甲及第21期甲出售居屋，頌澤閣 (M座) 和頌琴閣 (N座) 為透過可租可買計劃下所出售之居者有其屋。天頌苑內設有多項設施，包括購物商場T Town、籃球場、網球場、羽毛球場及兒童遊樂場。

保誠：八成港爸不寄望退休獲子女供養　逾九成將財富傳承給下一代，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

物業 居屋 樓價 天頌苑 白居二 天水圍

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