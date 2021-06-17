【有相睇】低層都有開揚海景　買家斥1,082萬買海之戀兩房戶　呎價20,112元

荃灣海之戀擁位於鐵路上蓋之便和享海景等優勢，自2017年開售以來一直受不少買家追捧。美聯物業荃灣海之戀分行(5)高級分區營業經理何振榮表示，準買家入市步伐加快，該行新近促成一宗海之戀二手成交，一組區內首置客經該行購入低層2房單位，涉資878萬元。

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剛成交單位為海之戀5C座中層D室，實用面積約538平方呎，2房間隔，向南享海景。原業主早前叫價約1,100萬元放售上址，吸引區內首置客承接，客人鍾情單位企理整潔，樓齡新，而且屬鐵路站上蓋項目，交通便利，雙方議價後以1,082萬元成交，折合實用呎價約20,112元。

原業主於2017年9月份以約874.5萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約207.5萬元，物業升值約23.7%。

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