  • 30°C
香港時間 : 2021617日 (四) 23:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】低層都有開揚海景　買家斥1,082萬買海之戀兩房戶　呎價20,112元

股樓投資 23:09 2021/06/17

分享：

荃灣海之戀擁位於鐵路上蓋之便和享海景等優勢，自2017年開售以來一直受不少買家追捧。美聯物業荃灣海之戀分行(5)高級分區營業經理何振榮表示，準買家入市步伐加快，該行新近促成一宗海之戀二手成交，一組區內首置客經該行購入低層2房單位，涉資878萬元。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

剛成交單位為海之戀5C座中層D室，實用面積約538平方呎，2房間隔，向南享海景。原業主早前叫價約1,100萬元放售上址，吸引區內首置客承接，客人鍾情單位企理整潔，樓齡新，而且屬鐵路站上蓋項目，交通便利，雙方議價後以1,082萬元成交，折合實用呎價約20,112元。

原業主於2017年9月份以約874.5萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約207.5萬元，物業升值約23.7%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【單位圖輯】渣甸山豪宅「皇第」直擊　複式大宅近3000呎　裝修費要1500萬
今日
【單位圖輯】渣甸山豪宅「皇第」直擊　複式大宅近3000呎　裝修費要1500萬
【有相睇】預算夠買同區兩房單位　首置客寧花878萬買海之戀一房單位
2021/06/15
【有相睇】預算夠買同區兩房單位　首置客寧花878萬買海之戀一房單位
【上車盤】500萬買港島樓　對正豪宅海璇　行兩分鐘到北角站
2021/06/16
【上車盤】500萬買港島樓　對正豪宅海璇　行兩分鐘到北角站
代理︰同座同室單位比半年前平5%　買家見平迅速入市　荷李活華庭1,400萬成交
今日
代理︰同座同室單位比半年前平5%　買家見平迅速入市　荷李活華庭1,400萬成交

你可能感興趣

【單位圖輯】渣甸山豪宅「皇第」直擊　複式大宅近3000呎　裝修費要1500萬
今日 20:11
【單位圖輯】渣甸山豪宅「皇第」直擊　複式大宅近3000呎　裝修費要1500萬
【有相睇】預算夠買同區兩房單位　首置客寧花878萬買海之戀一房單位
15:01 2021/06/15
【有相睇】預算夠買同區兩房單位　首置客寧花878萬買海之戀一房單位
【上車盤】500萬買港島樓　對正豪宅海璇　行兩分鐘到北角站
16:17 2021/06/16
【上車盤】500萬買港島樓　對正豪宅海璇　行兩分鐘到北角站
私人屋苑 海之戀 荃灣 美聯物業

下一篇文章

【香港排名】2021年世界競爭力年報 香港下跌兩位 排名第七
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋