【香港排名】2021年世界競爭力年報 香港下跌兩位 排名第七

國際管理發展學院最新發布的《2021年世界競爭力年報》中，香港位於全球排名第七位，與去年排名第五名相比下跌兩位。而瑞士排名首位，隨後為瑞典、丹麥、荷蘭、新加坡和挪威。

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在《2021世界競爭力年報》的四個競爭力因素中，香港在「政府效率」的排名維持榜首，但在「經濟表現」、「營商效率」及「基礎建設」的排名則較去年報告稍低。在子因素方面，香港在「商業法規」繼續排名全球第一位，而「國際貿易」、「稅務政策」、「金融」以及「管理方式」的排名均保持全球前三。

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政府發言人今日（17日）表示，《2021世界競爭力年報》繼續肯定香港在多方面的優勢。香港在過去幾年面對前所未見的挑戰，但香港的制度優勢，包括法治及司法獨立、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境，以及高效的政府，並未有受到影響。發言人又指，政府在鞏固自身的制度優勢的同時，亦會致力提升香港國際金融、航運、貿易中心的地位，並發展香港成為國際創新科技中心、國際航空樞紐和綠色城市。

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責任編輯：羅浩濂