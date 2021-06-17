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【疫苗優惠】富豪國際酒店集團推200萬抽獎　大獎為富薈酒店一年住宿

股市 22:26 2021/06/17

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富豪國際酒店集團推200萬抽獎　大獎為富薈酒店一年住宿

富豪國際酒店集團表示，為鼓勵香港市民參與疫苗接種計劃，集團旗下9間酒店將推出總值逾200萬元的大抽獎，包括4名大獎為富薈酒店一年長期住宿、10名二獎為富豪九龍酒店總統套房住宿，其他豐富獎品則有9間酒店之住宿及自助晚餐。

一文看清打針抽獎優惠，看【下一頁】

凡於今年9月15日或以前完成接種兩劑新冠疫苗的香港市民，並登記成為富豪尊貴會會員，即可登記參加抽獎。詳情與相關條款及細則將稍後於專頁公布。

參加酒店包括富豪香港酒店、富豪九龍酒店、麗豪酒店、麗豪航天城酒店、富薈炮台山酒店、富薈旺角酒店、富薈上環酒店、富薈尚乘上環酒店及富薈灣仔酒店。

抽獎獎品詳情：

大獎：富薈酒店一年長期住宿（4名）

二獎：富豪九龍酒店總統套房住宿1晚（10名）

三獎：9間酒店精選客房住宿1晚（540名）

四獎：免費酒店自助晚餐（600名）

相關文章：【疫苗優惠】總商會推疫苗抽獎　送出3部平治房車　預告將不斷加入獎品（附登記網址）

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編輯：袁諾曦

港股 富豪國際（00078） 疫苗 經濟 酒店 富豪

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