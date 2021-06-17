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【平保股價】卜蜂集團半年減持平保總股數1%　現價貨值144億

股市 22:08 2021/06/17

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中國平安（投資者慣稱平保） （02318） 公布，近日收到持股5%以上股東卜蜂集團通知，自1月1日至6月16日間，以股東衍生工具交付股份之交易方式，累計減持平保H股1.83億股或A+H總發行股數的1%，單以H股計為2.5%；持股減至12.53億股或總發行股數的6.85%，單以H股計為16.8%。由於未有披露作價，以收市價78.75元計，相關貨值144億元。

平保H股發行數量為74.48億股，以收市價元計，市值為5865億元。A股發行108.33億股，以收市價78.75元人民幣計，市值8531億元人民幣。

據中央結算系統持股紀錄（CCASS），平保H股99.7%股份已登記於中央結算系統，瑞銀證券今年以來累計（包括代客）持倉減少1.24億股或1.66%，其次為中登（即北水）持倉減少6623.2萬股或0.89%。

據聯交所資料披露，瑞銀去年底持有好倉11.39億股或15.3%，同時持有淡倉9.8億股或13.15%，到今年6月，持有好倉9.19億股12.33%，持有淡倉6.21億股或8.34%。

至於摩通持有平保好倉8.1億股或10.88%，持有淡倉3.48億股或4.67%。花旗持有好倉5.16億股，淡倉4724.7萬股。

平保通告指，公司股權結構分散，不存在控股股東，也不存在實際控制人。平保今年以來累跌15.5%，去年全年則升20%。

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記者：譚志偉

港股 減持 中國平安（02318）

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