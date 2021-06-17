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【加密貨幣】加密貨幣漸成主流？　MSCI擬推加密貨幣資產指數

環球政經 22:00 2021/06/17

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根據路透本周四（17日）報道，本周全球指數編制公司MSCI的行政總裁Henry Fernandez表示，該公司正尋求推出加密貨幣資產指數，反映加密貨幣以及交易比特幣的相關公司，或進一步成為主流。

Fernandez早前在出席風險投資公司Andreessen Horowitz在語音社交軟件Clubhouse組織的活動時，指公司現時有意推出相關的指數，並且一直以來就此和專家交談。

【加密貨幣】薩爾瓦多正式列比特幣為法定貨幣　當地總統：有助就業及普及金融【下一頁

而在今年5月初，標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）已經推出首批加密貨幣指數，分別為追蹤比特幣價格的S&P Bitcoin Index（SPBTC）、追蹤以太坊價格的S&P Ethereum Index（SPETH），以及同時追蹤上述兩者價格的S&P Cryptocurrency MegaCap Index（SPCMC）。由於加密貨幣年初大幅走高，上述三個指數年內的升幅分別為32.6%、224.1%及58.6%。

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编辑：李勝男

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