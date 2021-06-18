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【閃‧亮‧人生@iM網欄】DIY薑汁梳乎厘 「姜粉」父親節必學甜品

名人薈萃 19:38 2021/06/18

分享：

本星期日又是一年一度的父親節！今期的閃亮人生專欄，想和大家分享一個非常簡單但又出得大場面，而且大人細路都喜歡吃的甜品Soufflé 「梳乎厘」recipe，送給我們偉大的父親或兒子的爸爸！

作為小「姜粉」，今次搞搞新意思，特別將薑汁和薑粉入饌，做了這個法式經典甜品，希望大家也會喜歡！

相關文章：【閃‧亮‧人生@iM網欄】從MIRROR和姜濤身上 得到的Inspiration

只有五個簡單的步驟，真的很容易做，這個週末大家不妨試試。

薑汁梳乎厘
Ginger Souffle

材料：
牛油1湯匙、蛋黃1隻、蛋白4隻、薑汁3湯匙、砂糖50克、薑粉及朱古力粉適量

    點擊圖片放大
    +8
    +7

五步曲簡單做法：
1. 杯內及杯邊塗上牛油，再用砂糖均勻沾上杯內及杯邊，倒出多餘的砂糖
2. 蛋黃及薑汁拌勻好備用
3. 蛋白加入砂糖打至企身，再拌入蛋黃薑汁
4. 將蛋白漿倒入杯中，放入已預熱的焗爐以180℃焗15分鐘至發起
5. 出爐後在梳乎厘上灑上少量薑粉，再以父親節圖案卡模在梳乎厘上灑上朱古力粉，即成

小貼士：
圖案出來要明顯的話，焗出來的梳乎厘的表面必須平滑。建議先用刀磨平蛋白漿才放進焗爐裡焗，效果才會理想。

生薑益處話你知：
生薑屬於辛熱食物，富含薑醇，有助抗氧化、行氣活血，而且薑的熱量甚低，用來製作甜品就最適合不過！

在此預祝各位父親大人們，身體健康，Happy Father’s Day!

相關文章:【閃‧亮‧人生@iM網欄】簡單三部曲 DIY人氣賀年流心湯圓

作者_陳嘉賢簡介：

德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

更多閃‧亮‧人生@陳嘉賢的文章請按此

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#姜粉 #父親節 #經典甜品 #HappyFathersDay

 

撰文 : 陳嘉賢

食譜 西式食譜 甜品 父親節

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