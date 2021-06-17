【政府工略】民政署請合約翻譯員 月薪5.8萬元 工作內容一覽

民政事務總署請合約翻譯員，月薪58635元，主要職責是提供中英文互譯服務，職位按非公務員合約條款受聘，為期12個月。申請人須參加筆試並取得及格成績，職位亦會被安排於民政事務總署或任何一區的民政事務處工作。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請人必須以通用表格第340號(3/2013修訂版)提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

填妥的申請表格連同詳細履歷表和學歷證書、專業資格證明及／或推薦書的副本，必須於截止申請日期及時間或之前送達聯絡地址，信封面註明「申請合約翻譯員職位」。如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳所示日期為準。請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確地址並貼上足夠郵資，以免申請未能成功遞交。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。

申請人須在上述筆試中取得及格成績，才會獲邀參加面試。申請人如合資格參加筆試，通常會在截止申請日期後約十星期內接獲通知。如申請人沒有獲邀參加筆試，可視作已經落選。

聯絡地址：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心15樓民政事務總署行政科第四分科

查詢電話：2835 1429

截止申請日期(日/月/年)：25/06/2021 17:00:00

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責任編輯：羅浩濂