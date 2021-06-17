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【疫苗優惠】總商會推疫苗抽獎　送出3部平治房車　預告將不斷加入獎品（附登記網址）

Hot Talk 20:29 2021/06/17

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香港總商會推疫苗抽獎，7月2日起開始接受登記。（林宇翔攝）

香港總商會推出疫苗大抽獎，送出總值超過3000萬元的獎品，包括3部平治C系列房車。參加抽獎人士必須年滿18歲、持有香港身分證、並在香港完成接種2劑疫苗。總商會大抽獎將於7月2日起接受登記，並在7月22日開始首輪抽獎，以每兩周抽獎一次直至9月底，期間一共舉行7輪抽獎，預計得獎者超過5000人。

商會會員捐出總值超過3000萬元的獎品，包括：3架平治C系列房車、數百份由怡和集團送出的購物禮券（每份價值1萬元）、餐飲禮券（每份價值5,000元）及酒店度假遊、500張港鐵全年車票（每張約值2萬元），以及500份由太古地產送出的購物禮券（每份價值1萬元）。

其他獎品包括本地及海外酒店住宿、國泰商務客位機票，以及數以千計的購物、餐飲和電影禮券等。

【登記連結】香港總商會「香港做得到！幸運大抽獎」官網

王冬勝表示，感謝各會員積極參與這次活動，慷慨捐贈獎品，預期獎品的數目會陸續增加，鼓勵更多市民接種疫苗。

抽獎活動7月2日開始接受登記，參加者須輸入其香港身份證號碼及香港流動電話號碼，並在登記參加抽獎時確認已完成接種2劑2019冠狀病毒病疫苗。

7輪抽獎的舉行日期為：7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。每名合資格參加者只可登記報名1次。

在每輪（首六輪）抽獎中未能中獎的參加者，將自動進入下一輪抽獎，直至在9月30日的最後一輪抽獎為止。

抽獎活動的得獎者將由專門電腦系統隨機抽出，中獎者須於領獎時出示香港身份證正本及兩劑疫苗接種紀錄。

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