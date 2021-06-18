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【消費優惠】Visa推線上線下優惠高達75折　包括Zalora新城市廣場等

商業 11:30 2021/06/18

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Visa為持卡人精選各大品牌的線上平台優惠，以及沙田新城市廣場獨家獎賞。（Visa提供圖片）

夏日熱潮席捲全港，Visa為持卡人精選各大品牌的線上平台優惠，以及沙田新城市廣場獨家獎賞，讓消費者由線上至線下搜羅服飾、食品以至各種生活用品，全方位迎接夏天。

【商場優惠】卓爾廣場推尊尚購物大激賞　消費回贈高達$2,200贈券

【電子消費券】AlipayHK推出消費券早鳥獎賞　30元優惠吸引市民登記消費券（附登記攻略）

線上精選優惠包括：
JD.com
即日起至2021年7月20日，憑Visa卡於JD.com指定活動頁面或應用程式購物並完成付款，即可於不同購物時限期內獲贈運費券1張及商品券1張，總值高達$1,200。

Zalora
即日起至2022年6月30日，憑香港及澳門發行的Visa卡於ZALORA網站www.zalora.com.hk 及ZALORA應用程式消費，新客戶輸入優惠碼「VISANEW」即享有75折優惠，同時可享30%現金回贈；現有客戶輸入優惠碼「YROVISA」滿$499可享84折優惠；輸入優惠碼「VISA2THREE」滿$599即享77折優惠。

MyDress
即日起至2022年5月31日，憑Visa卡於shop.mydress.com購物，消費滿$700輸入優惠碼「VISA50」可全單減$50。

Yoox
即日起至2021年8月31日，憑Visa卡於www.YOOX.com輸入優惠碼「VISA2021」，購買正價貨品即享有8折優惠、減價貨品即享有9折優惠。

此外，線下帶來沙田新城市廣場的獎賞，即日起至2021年6月30日，憑Visa卡於場內商舖消費滿指定金額，即送美容禮券、餐飲禮券、兒童服飾禮券、潮流服飾及配件禮券等。憑Visa卡於場內超過90個精選商戶消費，更可享高達50%折扣優惠及精選禮品。

憑Visa卡於新城市廣場商舖消費滿指定金額，即送美容禮券、餐飲禮券、兒童服飾禮券、潮流服飾及配件禮券等。（Visa提供圖片）

【父親節】SOGO推多重限時優惠　優惠價換購父親節禮物 

責任編輯：朱悅瀅

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