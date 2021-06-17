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【單位圖輯】渣甸山豪宅「皇第」直擊　複式大宅近3000呎　裝修費要1500萬

股樓投資 20:11 2021/06/17

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渣甸山白建時道向來富豪聚居地，由資本策略（00497）旗下的尚家生活、泛海國際（00129）、及高富諾亞太區聯手發展，位於白建時道47號的皇第，首度開放現樓示範單位。尚家生活地產董事總經理方文彬說，皇第提供16個單位，至今售出8伙，套現近15.5億元，又指首階段銷售成績理想，其中一伙高層分層單位早前以逾2.22億元易手，呎價高見7.8萬元，創渣甸山分層項目呎價新高。 

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方文彬說，今次開放的示範單位為9及10樓B室的複式戶，實用面積2,849平方呎，現改為兩房連雙套房及儲物室間隔。他續說，集團邀請了國際著名建築及室內設計師梁志天，為單位注入現代簡約藝術風格，更不惜工本斥資近1,500萬元打造單位，並短期內以招標形式推出。此外，發展商同時推出「720天靈活成交付款方案」，若買家提前成交，可獲2%至6%現金回贈，另提供印花稅貸款計劃，最高為樓價30%。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 皇第 豪宅 高富諾 資本策略 泛海 尚家生活

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