【清酒新世界@iM網欄】「特製品」 醸し人九平次．四

上一篇我們介紹了醸し人九平次的「Collection」系列中的彼の地！而今個星期我會介紹另外兩款給大家，讓大家能深入認識到這兩款清酒獨特之處！

「Collection」系列中的第二款清酒跟之前的彼の地也同樣地厲害，若要品嚐到這款清酒就要從各大Fine Dine餐廳入手了；這款清酒的標籤同樣很優雅，就標籤的位置來看十分像紅白酒般一樣高貴優雅；這款名為「別誂」的清酒是「特製品」，即是說有「特別製造」的意思。就好像在跳華爾滋一樣，女士的晚裝和男士的禮服會讓人感到特別的高尚；「別誂」非常之受香港人喜愛，是因為這款清酒入口時能品嚐到山田錦獨特的甘香，非常細膩，是在多款九平次中比較甜的一款清酒。入口非常香甜，果味十分濃郁，就像白巧克力的甜味一樣，帶有啤梨，哈密瓜和蘋果等的果香，餘韻充滿了柚子和士多啤梨的酸味，整體來說這款酸味更加突顯出這款清酒的活力。在法國巴黎酒展上，九平次的「別誂」廣受好評，還獲得巴黎米之蓮三星餐廳的推薦，相當符合其名「別誂」特別釀造之意，若果想嘗試的話，可以來到Sake Moment選取，要不然的話亦可以到半島酒店內的日本餐廳「今佐」品嚐這款清酒。

這個系列最後一款清酒就是 「human」，同時也是被稱為「世界的通行證」，就像世界和平一樣無分國界，同樣也沒有男女之分，各有所求各有喜歡的感覺！是一款就像能通往世界任何一處地方的清酒。 「human」跟「彼の地」十分相似，不一樣的是「human」的香氣主要圍繞着柑橘類水果，以及蘋果，還有白胡椒，兩者同樣都是會隨着開瓶後的時間而改變味道，「human」的香氣會由清新香氣改變到甘甜的哈密瓜香氣，這種細膩柔滑的改變就好像紅酒一樣，隨着時間而變，可以使用不同的酒器感受不同口味的變化。就如上一篇文章所說，不同的杯子來飲用帶給飲用的人會有不同的感受！這款清酒奇妙之處就只有飲用過的人才能感受到那種自由的氣息！

說到這裏相信大家對「Collection」系列都有一定的了解，下星期我會開始會大家講述「Origine」系列背後的意義還有在那個系列中的所有清酒，大家不要錯過啊！

株式会社 萬乗醸造

地址：名古屋市緑区大高町字西門田41番地

電話：052-621-2185

官網：https://kuheiji.co.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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