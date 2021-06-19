  • 30°C
香港時間 : 2021619日 (六) 09:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清酒新世界@iM網欄】「特製品」 醸し人九平次．四

名人薈萃 08:02 2021/06/19

分享：

上一篇我們介紹了醸し人九平次的「Collection」系列中的彼の地！而今個星期我會介紹另外兩款給大家，讓大家能深入認識到這兩款清酒獨特之處！

 

「Collection」系列中的第二款清酒跟之前的彼の地也同樣地厲害，若要品嚐到這款清酒就要從各大Fine Dine餐廳入手了；這款清酒的標籤同樣很優雅，就標籤的位置來看十分像紅白酒般一樣高貴優雅；這款名為「別誂」的清酒是「特製品」，即是說有「特別製造」的意思。就好像在跳華爾滋一樣，女士的晚裝和男士的禮服會讓人感到特別的高尚；「別誂」非常之受香港人喜愛，是因為這款清酒入口時能品嚐到山田錦獨特的甘香，非常細膩，是在多款九平次中比較甜的一款清酒。入口非常香甜，果味十分濃郁，就像白巧克力的甜味一樣，帶有啤梨，哈密瓜和蘋果等的果香，餘韻充滿了柚子和士多啤梨的酸味，整體來說這款酸味更加突顯出這款清酒的活力。在法國巴黎酒展上，九平次的「別誂」廣受好評，還獲得巴黎米之蓮三星餐廳的推薦，相當符合其名「別誂」特別釀造之意，若果想嘗試的話，可以來到Sake Moment選取，要不然的話亦可以到半島酒店內的日本餐廳「今佐」品嚐這款清酒。

 

這個系列最後一款清酒就是 「human」，同時也是被稱為「世界的通行證」，就像世界和平一樣無分國界，同樣也沒有男女之分，各有所求各有喜歡的感覺！是一款就像能通往世界任何一處地方的清酒。 「human」跟「彼の地」十分相似，不一樣的是「human」的香氣主要圍繞着柑橘類水果，以及蘋果，還有白胡椒，兩者同樣都是會隨着開瓶後的時間而改變味道，「human」的香氣會由清新香氣改變到甘甜的哈密瓜香氣，這種細膩柔滑的改變就好像紅酒一樣，隨着時間而變，可以使用不同的酒器感受不同口味的變化。就如上一篇文章所說，不同的杯子來飲用帶給飲用的人會有不同的感受！這款清酒奇妙之處就只有飲用過的人才能感受到那種自由的氣息！

 

說到這裏相信大家對「Collection」系列都有一定的了解，下星期我會開始會大家講述「Origine」系列背後的意義還有在那個系列中的所有清酒，大家不要錯過啊！

 

株式会社 萬乗醸造

地址：名古屋市緑区大高町字西門田41番地

電話：052-621-2185

官網：https://kuheiji.co.jp/

 

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

最新專欄文章 更多

【清酒新世界@iM網欄】「Collection」系列 醸し人九平次．三
2021/06/11
【清酒新世界@iM網欄】「Collection」系列 醸し人九平次．三
【清酒新世界@iM網欄】Désir et Sauvage 醸し人九平次．二
2021/06/05
【清酒新世界@iM網欄】Désir et Sauvage 醸し人九平次．二
【清酒新世界@iM網欄】五味均衡 醸し人九平次．一
2021/05/29
【清酒新世界@iM網欄】五味均衡 醸し人九平次．一
【清酒新世界@iM網欄】山間．三 岩豐
2021/05/22
【清酒新世界@iM網欄】山間．三 岩豐
【清酒新世界@iM網欄】紅藍鬼山間 山間．二
2021/05/15
【清酒新世界@iM網欄】紅藍鬼山間 山間．二
士多啤梨 清酒 香港 日本 餐廳 酒店

上一篇文章

【都市診療室】老年人心臟衰竭風險高

下一篇文章

【中芯981】晶圓產能供不應求 高盛重申中芯買入評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目