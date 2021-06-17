大華銀行辦當代中國水墨藝術AR網上展 本港藝術家梁志榮作品隨時睇

疫情下不少本港的藝術展覽延期或取消，網上展覽與表演大行其道。大華銀行（香港）也舉行名為「大華銀行線上藝術空間」的線上展覽。由即日至今年12月16日，透過擴增實境（AR, augmented reality）的技術，將香港藝術家梁志榮的十幅精彩水墨作品展現出來。

是次網上展覽呈獻梁志榮的個人展覽「潛行逐光」，以突破傳統水墨框架的水墨實驗。畢業於香港理工大學設計學院的梁志榮，現為平面設計師和視覺藝術家。其水墨作品《互:-》榮獲「2019年大華銀行年度最佳水墨藝術作品」大獎以及公開組山水風景或具象金獎。

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整個展覽以「希望」來貫穿，梁志榮筆下的行人天橋、高樓大廈和架空道路看似日常，然而在這個「石屎森林」內連繫了不少社區的人和事，見證一代又一代的人類進程，跨越障礙，步向美好願景。

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「大華銀行線上藝術空間」是首個專為中國水墨藝術而設，同時提供擴增實境（AR, augmented reality）的網上藝術空間，此項功能可見於梁志榮可供選購的作品。觀者可以使用個人的智能手機或平板電腦，將藝術作品透過擴增實境技術設置於現實空間，從而模擬真實的藝術品擺放效果。只需開啟擴增實境功能並將梁氏的畫作設置於心儀的空間，即可觀賞即時的模擬效果。此技術不僅增強了觀賞體驗，同時為觀者——特別是潛在買家——帶來方便，讓他們對「擺放」後的效果有更清晰的了解。

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是次線上藝術空間的另一展廳，也同期展出18位藝術家的水墨創作，展覽雲集一眾藝術家於「2020 年大華銀行年度水墨藝術大獎」以「團結」為題的得獎作品。

大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明表示：「我們很高興於「大華銀行線上藝術空間」呈獻第二個展覽，實踐我們支持本地藝術人才的長遠承諾。隨著我們逐漸適應疫情下的新常態，大華銀行致力於透過不同新渠道，為社區燃點希望和加強聯繫。我們相信藝術連結人心；同時跨越不同界限。我們希望本行各項的網上計劃打破地域和語言的局限，持續地為廣大市民帶來更多視覺藝術的精彩體驗。」

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記者：陳詠妍