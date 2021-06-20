【宏觀術數@iM網欄】今年香港西北方「麻麻地」？ 台山核電廠到禮賓府風水

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【裏裏外外@iM網欄】背部撞牆，有助氣血暢順
端午節假期較為讓公眾關注的一則新聞是關於美國傳媒報導，協助營運台山核電廠的法國公司法馬通，向美國華府求援指可能有洩漏風險。儘管官方很快便作出澄清，從新聞報導才知道鄰近本港，原來不覺間已有4 間核電廠運作中，還有好幾間在興建當中。
最初看報導說台山核電廠在香港西北方僅130公里著實容易使人擔心。蓋以玄空風水來說，香港今年西北方實在「麻麻地」。元運九紫，流年飛星西北方為七赤，五（午）月二黑飛到，屬於先後天火到方，主西北方容易出現意外火災等事件。月初昂船洲（香港西北隅）金屬廢料躉船火災，氣運上還未正式踏入五月，否則影響可能更大。
再翻開谷歌地圖細看才發現核電廠正確地理位置應在香港的西方（見附圖），飛星屬八白及三碧，類象雖不佳卻另有所主。相對應天星盤上方位為酉宮，內裡天王星雖刑合土星也非吉象，但亦已稍可放心。值得深思的問題是核電雖是潔淨能源，所用的核裂變技術產生的核廢料問題及可能發生的風險仍在。九運既主能源世代，離卦類象為太陽，從原子能角度應較接近太陽發光發熱的核聚變技術，近年這方面技術及成本效益都有改善，元運交接期，往往逼世代技術更替，就如七運之初1986年便發生切爾諾貝爾事件。君子不立於危牆下，正是術數趨吉避凶首要。
大玄空 香港九運有運
玄空風水分析一地的運勢，重視實際山水佈局。以大玄空來說，香港主要水流來自西北方，屬巽山乾向之局，旺於六運後，九運會另有一番風光盛世過往文章已作分析。
大玄空管宏觀大局的「基本盤」，主管地方格局大小，微觀個別時段興衰得失亦會留意地方最高領導人的居所及辦公室運局，情況就如一間公司的老闆或CEO是否行運，絕對會對公司業績有重大影響，而人事或宅運易變，天運及山川河海變化卻不容易。以香港來說，特首官邸位於中環上亞厘畢道，為坐東北向西南的建築物（風水上稱為坐艮向坤）。其建造年份在1851年，因在日佔時期曾經改建，在玄空元運屬五運建築，山水佈局東北方向中環及維港，西南方向山，這點和一般人理解風水宜坐山向水（海）為佳剛剛相反，卻正好配合到玄空盤屬三般卦「倒騎龍」的大格局。
禮賓府隱藏36年的凶險循環 忌中環及其內動土
過往「港督府」於1997年回歸後改名「禮賓府」，歷任香港首長大多都居於其內，並因應個人或多或少作一些佈局修改，亦多少反影在對居住者及其施政順逆上。於風水上更緊要的重點當會是東北方的坐方由於中環發展，高樓林立下能見維港「真水」漸少，這對於一個國際都會並不有利。
此外，府邸格局雖佳，卻仍隱藏凶險，其中有一個較重要和近期的玄機可以介紹一下，便是由於坐向及玄空飛星結構，禮賓府於飛星五入的年份對主人是較不利的，特別當太歲又適逢虎或猴年，更形凶險。是年二黑病符星必定到門，太歲又或坐或方，只要附近或中環一帶動土，因為坐方為山，正管人丁，對其內家主都非常不利，風水上以二五交加必損主的。上次遇上這個組合是1986年丙寅年（又是1986丙寅年呢），時任英藉港督尤德爵士於北京會議其間病逝。 當然，此類事件風水上也要配合其他條件及個人運勢，包括當時中環中銀大廈動土等等，但原宅飛星佈局及太歲臨方發動都不容忽視。
由於飛星9年循環，而太歲有十二生肖，最少公倍數便是36年，即明年2022年歲次壬寅，飛星亦是五黃入中，二黑臨東北門向，太歲臨坐方。風水上極不利禮賓府門前或中區大動土，或火星被發動。由於明年剛巧是特首換班，無論誰主浮沉估計多少都會修葺或改動居住，工程期間故然不利，並且動起土煞，對往後一段時間都會有壞影響，及後便得看改動變化是吉是凶了。
作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。
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撰文 : 區日謙
欄名 : 宏觀術數