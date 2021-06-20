【宏觀術數@iM網欄】今年香港西北方「麻麻地」？ 台山核電廠到禮賓府風水

端午節假期較為讓公眾關注的一則新聞是關於美國傳媒報導，協助營運台山核電廠的法國公司法馬通，向美國華府求援指可能有洩漏風險。儘管官方很快便作出澄清，從新聞報導才知道鄰近本港，原來不覺間已有4 間核電廠運作中，還有好幾間在興建當中。

最初看報導說台山核電廠在香港西北方僅130公里著實容易使人擔心。蓋以玄空風水來說，香港今年西北方實在「麻麻地」。元運九紫，流年飛星西北方為七赤，五（午）月二黑飛到，屬於先後天火到方，主西北方容易出現意外火災等事件。月初昂船洲（香港西北隅）金屬廢料躉船火災，氣運上還未正式踏入五月，否則影響可能更大。

再翻開谷歌地圖細看才發現核電廠正確地理位置應在香港的西方（見附圖），飛星屬八白及三碧，類象雖不佳卻另有所主。相對應天星盤上方位為酉宮，內裡天王星雖刑合土星也非吉象，但亦已稍可放心。值得深思的問題是核電雖是潔淨能源，所用的核裂變技術產生的核廢料問題及可能發生的風險仍在。九運既主能源世代，離卦類象為太陽，從原子能角度應較接近太陽發光發熱的核聚變技術，近年這方面技術及成本效益都有改善，元運交接期，往往逼世代技術更替，就如七運之初1986年便發生切爾諾貝爾事件。君子不立於危牆下，正是術數趨吉避凶首要。

大玄空 香港九運有運

玄空風水分析一地的運勢，重視實際山水佈局。以大玄空來說，香港主要水流來自西北方，屬巽山乾向之局，旺於六運後，九運會另有一番風光盛世過往文章已作分析。

大玄空管宏觀大局的「基本盤」，主管地方格局大小，微觀個別時段興衰得失亦會留意地方最高領導人的 居所及辦公室 運局，情況就如一間公司的老闆或CEO是否行運，絕對會對公司業績有重大影響，而人事或宅運易變，天運及山川河海變化卻不容易。以香港來說，特首官邸位於中環上亞厘畢道，為坐東北向西南的建築物（風水上稱為坐艮向坤）。其建造年份在1851年，因在日佔時期曾經改建，在玄空元運屬五運建築，山水佈局東北方向中環及維港，西南方向山，這點和一般人理解風水宜坐山向水（海）為佳剛剛相反，卻正好配合到玄空盤屬三般卦「倒騎龍」的大格局。

▲ 圖：維基百科

禮賓府隱藏 36 年的凶險循環 忌中環及其內動土

過往「港督府」於1997年回歸後改名「禮賓府」，歷任香港首長大多都居於其內，並因應個人或多或少作一些佈局修改，亦多少反影在對居住者及其施政順逆上。於風水上更緊要的重點當會是東北方的坐方由於中環發展，高樓林立下能見維港「真水」漸少，這對於一個國際都會並不有利。

此外，府邸格局雖佳，卻仍隱藏凶險，其中有一個較重要和近期的玄機可以介紹一下，便是由於坐向及玄空飛星結構，禮賓府於飛星五入的年份對主人是較不利的，特別當太歲又適逢虎或猴年，更形凶險。是年二黑病符星必定到門，太歲又或坐或方，只要附近或中環一帶動土，因為坐方為山，正管人丁，對其內家主都非常不利，風水上以二五交加必損主的。上次遇上這個組合是1986年丙寅年（又是1986丙寅年呢），時任英藉港督尤德爵士於北京會議其間病逝。 當然，此類事件風水上也要配合其他條件及個人運勢，包括當時中環中銀大廈動土等等，但原宅飛星佈局及太歲臨方發動都不容忽視。

由於飛星9年循環，而太歲有十二生肖，最少公倍數便是36年，即明年2022年歲次壬寅，飛星亦是五黃入中，二黑臨東北門向，太歲臨坐方。風水上極不利禮賓府門前或中區大動土，或火星被發動。由於明年剛巧是特首換班，無論誰主浮沉估計多少都會修葺或改動居住，工程期間故然不利，並且動起土煞，對往後一段時間都會有壞影響，及後便得看改動變化是吉是凶了。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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