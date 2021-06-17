代理︰同座同室單位比半年前平5%　買家見平迅速入市　荷李活華庭1,400萬成交

樓價連升數月，至今升勢未見回落，買家普遍認為遲買會更貴，加速入市步伐，最近卻有精明買家成功以較低價格購得心水盤。利嘉閣地產至尊豪宅西南西營盤站分行經理黃國然表示，上環荷李活華庭A座高層B室，最近以1,400萬元易手，成交價比半年前同類單位價位低5%。

該單位實用面積約616平方呎，兩房間隔，外望開揚景觀及少量海景，日前獲同區換樓客以1,400萬元承接，實用面積呎價約22,727元。據了解，屋苑同座高層B室於去年年底以1,480萬元成交。是次放盤單位價格較去年低約5.4%，買家覺得價錢吸引，即拍板買入。

據悉，原業主在2005年6月，以約395萬元買入上述單位，持貨約16年，現沽出轉手帳面大賺約1,005萬元或2.5倍。黃國然又指，上述為荷李活華庭本月首宗二手成交個案。另外，屋苑現時約有29個單位放售，叫價由1,300萬元起。

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