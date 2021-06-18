【情緒有得傾@iM網欄】從系統觀思考   蓋茨夫婦的破裂 (下)

不平凡的家譜

蓋茨的人生真可說是十分不平凡。他出生於知識型家族，屬於富裕世家。父親William Henry Gates Sr是在華盛頓執業的著名律師，年僅四十便與友人一起創辦律師行；母親Mary Gates不僅是中學教師，更擔任多項公職，也是多間美國企業的董事局成員，當中更是首位女性出任United Way International行政會議主席，當年的IBM行政總裁也是會議成員之一。她的祖父更加顯赫 ，曾在西雅圖City National Bank擔任行長達十年之久。

蓋茨有一姐一妹，自己排在中間。姐姐是執業會計師，開辦自己的會計師樓；妹妹跟隨母親足跡，獻身教育界。作為家中獨子，父親當然希望蓋茨能夠子承父業。可是他性格內向，由於幼時個子偏小，常常被同伴欺負，變得更為內斂，是現今社會中典型的宅男，非常我行我素。入讀哈佛大學，卻毅然在三年班時退學，全心全意創辦微軟公司。

家中成員充滿競爭

或許是為了激發子女的潛能，蓋茨父母總喜歡把家中所有事情看為一種競爭。不論是紙牌遊戲、球類活動，或是游泳，種視為一種比賽，更是獎罰分明！相信在這種「高質素」的家庭氛圍下長大，壓力總不會少！若非有一己所好及過人之處，並且能夠堅持己見，否則容易過著父母主導的生活。但是同時因為在龐大壓力下成長，頗大機會是採用了比較常見的疏離策略，減少接觸去避免磨擦和與家人溝通。

家人給予莫大支持

反觀他的妻子Melinda French Gates （梅琳達）出生於小康之家，父親是一位航天工程師，母親則留守在家中照顧孩子。她有一個姐姐和兩個弟弟，只知道她和父母的關係密切，而梅琳達對電腦程式的熱愛，也是拜父親在她十六歲時購買的Apple III電腦所賜。

自傳揭示心理狀態

梅琳達予筆者的印象是實幹和充滿自信，是一個有原則的人。也許正因為這種特質，她堅持在婚後退居幕後，避免一切不必要的宣傳，所以關於她和家人的資料實在不多。還好在她2019出版的自傳《提升的時刻》（The Moment of Lift）中，揭示了她的一些想法。書中寫道她如何在不同聲音中做回自己，「意味著拒絕為融入而戴上假面具，意味著以自己的方式展示才能、彰顯價值、表達觀點，意味著捍衛自己的權利，始終維護自己的尊嚴。這本身就是一種力量。」

可能讀者在想 : 「那為什麼他們依然要離婚收場？」或許換個角度看，在這種持續焦慮的婚姻狀況下，能夠共處三十多年，實在也是艱苦經營。女方主動提出離婚，反映出她和丈夫一樣，實在無法在如此龐大焦慮下共存。仔細思想她在書中的這段話，也正好反映她要離開蓋茨的心理狀態。

作者_小明（吳小明）簡介：

小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。 Facebook 專頁：facebook.com/renewinstrength

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