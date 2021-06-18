  • 31°C
香港時間 : 2021618日 (五) 10:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】12歲女孩網上二手平台買賣　3年後竟接到稅局信 追收商業登記費2750元

理財智慧 10:00 2021/06/18

分享：

不少人都會在網上平台出售二手物品，因為手續簡單，成本低廉。近日就有港媽在討論區發帖，指年僅12歲的女兒在2019年於Carousell開了戶口買賣二手物品，不料在上星期五收到稅務局的信件和電郵，稱要追回3年的商業登記費 ，合共2,750元，令事主大為震驚。

【樓市熱話】近年接手家族生意　驚覺劏房生意好賺錢　月入20萬　網民：劏房業主很缺德　【下一頁

事主經歷：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【樓市熱話】父親賣樓還債　兩老月入3萬堅持租1.9萬私樓　兒不滿「迫我要跟他們租屋租到死」　【下一頁

帖文一出，引起網民關注，不少網民都驚訝要交商業登記費，「二手物品蝕錢出售，都沒有錢賺，交甚麼稅？」、「賣二手物品要報稅？」、「只要開戶口都要商業登記這麼搞笑？ 我有戶口但我沒有售賣物品只是買過東西，難道我買東西也要商業登記？」、「很多人網上買賣，有幾多人會有商業登記」、「下？會這樣的嗎？這樣都算開店？」、「賺應該都沒有$2700吧？要交$2750 登記費好蝕」、「 慘！小朋友放賣二手物品，隨時連$250都沒有，以後真是送給人或者扔掉它算」。

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

家庭關係 稅務局 商業登記 Carousell

上一篇文章

【情緒有得傾@iM網欄】從系統觀思考 蓋茨夫婦的破裂 (下)

下一篇文章

【樓市現象】「白居二」大舉掃天水圍居屋 本月錄逾70宗成交 買家即睇即485萬購天頌苑3房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段