【網民熱話】12歲女孩網上二手平台買賣　3年後竟接到稅局信 追收商業登記費2750元

不少人都會在網上平台出售二手物品，因為手續簡單，成本低廉。近日就有港媽在討論區發帖，指年僅12歲的女兒在2019年於Carousell開了戶口買賣二手物品，不料在上星期五收到稅務局的信件和電郵，稱要追回3年的商業登記費 ，合共2,750元，令事主大為震驚。

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事主經歷：

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帖文一出，引起網民關注，不少網民都驚訝要交商業登記費，「二手物品蝕錢出售，都沒有錢賺，交甚麼稅？」、「賣二手物品要報稅？」、「只要開戶口都要商業登記這麼搞笑？ 我有戶口但我沒有售賣物品只是買過東西，難道我買東西也要商業登記？」、「很多人網上買賣，有幾多人會有商業登記」、「下？會這樣的嗎？這樣都算開店？」、「賺應該都沒有$2700吧？要交$2750 登記費好蝕」、「 慘！小朋友放賣二手物品，隨時連$250都沒有，以後真是送給人或者扔掉它算」。

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責任編輯：黃苑筠