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【網絡安全】商業詐騙電郵猖獗　Green Radar提出4大電郵網絡安全建議

商業 10:00 2021/06/18

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近日本地接連出現偽冒電郵及網絡釣魚短訊事件，中小企要多加提防。（Green Radar網站圖片）

近日本地接連出現偽冒電郵及網絡釣魚短訊事件，電郵網絡安全方案供應商Green Radar 的數據發現，單單於五月，其香港的安全檢測中心(SOC)一共接獲超過 9 萬封網絡釣魚電郵，當中有近 5,000 封為偽冒電郵，中小企要多加提防。

【網絡攻擊】麥當勞台韓系統遭黑客入侵　客戶和員工部分資料外洩

【網絡攻擊】JBS大部分廠房已復工　惟難料對肉類價格影響

Green Radar 安全業務策略執行副總裁林德齡指，近年十分猖獗的商務詐騙電郵（Business Email Compromise，簡稱BEC）所帶來的威脅實在不能低估，而常見的 BEC 假冒對象包括公司高層人員、公司人事部門以及知名機構或商業品牌。

抵禦 BEC 的安全4大貼士
1. 定期電郵安全培訓
建議可針對不同部門員工定制相關的釣魚電郵測試及教育，以提升員工安全意識。
2. 不要隨意點擊可疑電郵內的連結或附件
電郵中的連結或附件常被不法之徒植入惡意程式。應在點擊前仔細檢查URL是否正確無誤，如果對方要求你提供密碼或登錄詳細資料，請務必格外小心。
3. 定期更換電郵帳號密碼及使用高強度密碼
以免不法之徒能輕易撞入電郵帳戶並作進一步破壞行為。
4. 選擇有防病毒、防釣魚電郵功能的電郵安全解決方案
慎選電郵安全防護方案，選擇有聲譽的安全防護公司產品方為上策。

【蘋果更新】蘋果推更新修補3項安全漏洞　呼籲用戶更新避免黑客威脅

責任編輯：朱悅瀅

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