【方圓公關人生@iM網欄】貨幣數碼化 金融業可見的戰略與渴望

隨著時代的進步與科技的發展，生活已逐漸趨向數碼化，當中貨幣邁向數字化也將會是大勢。而央行數碼貨幣已被市場認定為可以帶來革命性商機，影響甚大。當貨幣數碼化，即從發行、流通、存儲、投資及跨境流動等環節都可以數據化，意味着將有助金融業界在大數據、區塊鏈、雲計算、人工智能等領域的發展。

數字貨幣在多個國家正在崛起，中國在發展數字人民幣的速度現已超過很多國家，並已在幾個大城市包括深圳、北京及上海等多地進行試驗及發行。數字貨幣比起傳統貨幣能夠提供便捷、高效、低成本的支付選擇，無論在本地交易及跨境交易，無需支付任何服務費用、手續費、無需銀行卡，甚至在無網絡下仍可以正常進行交易。此外，數字人民幣誕生的重要意義在反洗黑錢，央行能夠追溯數碼貨幣交易的用戶身份及其交易歷史，加強監管及偵測違法行為。央行數碼貨幣在金融戰略層面上，將肯定可便利跨境結算繼而帶動貿易發展，人民幣國際化將有望提速並創建成為國際支付機制。在本港，金管局在公布金融科技2025策略中亦提及會積極研究數碼貨幣的發展，有望來年可推出本地零售港元數碼貨幣e-HKD。

另一方面，在今年興起熱潮的虛擬貨幣比特幣相信成為央行數字貨幣的大敵人，虛擬貨幣主張去中心化，利用區塊鏈技術分散式儲存與算力，所有參與者均有權利與義務去共同維護全網節點，而非某一機構或某人去管理或控制其金融體系。6月9日中美洲小國薩爾瓦多國會通過法案，成為全球第一個國家將比特幣定為法定貨幣，隨即巴拉圭及巴拿馬亦相繼準備提案討論。

科技發展無疑有助推動金融發展，各樣方案不斷推出，誰好誰差誰會跑出，哪一個會受較多國家接受及採用，最終是政府定奪還是市民共同參與，只可以由時間證明結果。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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