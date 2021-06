Victoria's Secret棄用天使超模 冀重新定義性感

美國知名內衣品牌Victoria's Secret繼2019年停辦年度內衣表演後,最近宣布將不再使用舉世聞名的天使超模作為經典象徵,改寫品牌形象,重新定義「性感」一詞,並邀請7名來自不同界別的女性作為代言人,希望將Victoria's Secret打造成提倡女權的知名品牌。

​Victoria's Secret每年一度的內衣秀屬全球盛事,所挑選的天使模特兒更是舉世聞名,她們會穿著以羽毛及水鑽等材質打造而成的內衣表演,而「天使超模」及「天使之翼」亦是Victoria's Secret經典象徵之一。

但該公司最近宣布,不再起用超模作為Victoria's Secret象徵,並透過女性成就及內涵重新定義「性感」一詞。

據悉,Victoria's Secret邀請7名來自不同界別的女性作代言人,包括印度女星Priyanka Chopra Jonas、美國職業足球員Megan Rapinoe、變性模特兒Valentina Sampaio、南蘇丹難民兼模特兒Adut Akech等。該7名女代言人將被稱為「VS Collective」,日後會專注為品牌提供建議、拍攝廣告及於社交媒體露面。

現任行政總裁沃特斯 (Martin Waters) 透露,希望把Victoria's Secret打造為提倡全球女性平權的知名品牌,強調世界正急速轉變,明言

「我們不要只關心男性需要,改為關心女性想要什麼。」

(We needed to stop being about what men want and to be about what women want)。