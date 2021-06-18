【住房悲歌】無良業主閣樓照劏 月租2500被轟冇人性 網民嘆：香港人的悲哀

樓價飛升，香港人的居住環境愈來愈狹少，不少人住在劏房，估不到現在連天花板閣樓都有業主改裝作出租，近日有業主在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發帖，表示有一個「私人空間出租」，原來實際上卻是閣樓，一個成年人勍算彎腰也難以在該閣樓站立，難怪業主被網民狂轟「冇人性」，亦有網友指「用2,500元租一個閣樓，是香港人的悲哀」。

單位出租詳情：

免佣2500元，私人空間招租

長沙灣保安道331号二楼，近長沙灣地鉄C2出口

該閣樓單位相片：

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據該業主在Facebook上介紹，閣樓是位於長沙灣，月租2,500元。從相片中所見，閣樓空間約只有100呎，樓底極矮，不要說一個成年人無法站立，估計一個小學生也可能頂到頭。另外，相片中亦顯示有廁所，但要落樓梯在下一層地面，可說是上床下廁設計。

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此帖一出，即惹來網友無數負評，絕大部份批評業主連閣樓也改裝用作出租，2,500元也要賺到盡，可說是「沒人性」。有網友表示：「劏到噤，啲租金收返來真袋得安樂？」、「有冇恨錢恨得咁緊要？」、「閣樓都要2500真係賺到盡」。

其他網民回應：

仲衰過果d張床係廁所上面果種，人地起碼都企到直先啦！呢間真心用黎養狗就差唔多，咁都好意思放租收錢既？

獎門人都入唔到去；哈比人表示企唔到

出租呢啲既人人品有幾低估都估到，租佢啲單位一定比佢食住

電器咁擺法，一著火就變乳豬

係咪窮到連$2500蚊都要咁樣賺？將心比己啦

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記者：李兆明