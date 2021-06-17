【創業兵團】青年企業家發展局辦創業比賽　創科公司助資源重用？

▲ 青年企業家發展局主辦「敢闖。敢創」 創業比賽，為本地創科發展注入新動力。（青年企業家發展局提供）

創業難，要有一個好的理念再落實，並不容易。青年企業家發展局主辦「敢闖。敢創」 創業比賽，為本地創科發展注入新動力。今屆得獎隊伍涵蓋多個範疇，包括旅遊、環境保育、關注糖尿病患、協助隱蔽青年等。

網上行程規劃Itinni Limited，研發了運用人工智能及獨家技術，為旅客提供行程策劃工具。團隊坦言，受疫情持續影響，旅遊業陷入前所未有的低潮，惟他們樂觀面對危機，並透過「本地遊」發揮價值。

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Itinni強調，並非要取代現有網上旅行平台，而是以行程策劃工具作定位，整合不同網上資訊，為旅客計算將行程提早或延遲五天的整體價格差異，找出最划算的出發日。平台更可將用戶喜愛的旅遊網誌，直接化為自己的行程表。所有行程中的旅遊產品都交由其他網上平台進行銷售，該公司則作為中介， 提供資料整合。

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過期食物重做都可以食？

除此之外，還有中轉平台pet pet union club，培訓隱青的就業技能、提升其自信心，協助隱青面對和重投社會。以及自家研發的自動販賣機和APP售賣臨期食品的Vending The World，處理已過「最佳食用日期」，並以更便宜的價格出售。

Vending The World希望，在未來一至兩年內，可於全港各大專院校擺設販賣機，並在下一步擴大至屋邨。未來更將項目擴展到大灣區，將臨期食品打造成新一代環保惜食潮流，打破大眾對臨期及過期食品的誤解。

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責任編輯：馬意文