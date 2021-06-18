【Deepfake】Facebook開發Deepfake識別技術　減虛假信息傳播

▲ Facebook研發團隊指出，已經開發出一種取證技術，可以識別Deepfake圖像，並追蹤其出處。

人工智能「換臉」技術Deepfake盛行，使影片及圖像變得真假難分。Facebook研發團隊指出，已經開發出一種取證技術，可以識別Deepfake圖像，並追蹤其出處。

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據外媒CNBC報道，Facebook 和密歇根州立大學 (Michigan State University) 學者已開發出一種取證技術，可識別Deepfake的圖像，並確定相關圖像是否出自惡意篡改資訊的組織。 技術會透過人工智能 ( AI ) 分析圖像中可能被調整過的痕跡，並將其逐一標示，藉此判斷圖像內容生成方式及圖像是否為偽造。

Facebook 表示，將以人工智能分析各類以Deepfake技術偽裝的假帳號，藉此減少虛假消息傳遞、色情內容散播等問題。不過，目前此項技術仍處於研究階段，因此尚未計劃落實應用在Facebook現行服務內。

事實上，Facebook 一直致力於減少其平台上的虛假信息，該公司在去年 1 月禁止了Deepfake在其旗下平台傳播，並努力將涉及Deepfake技術的影像刪除，相信此技術的開發可助Facebook於未來分辨網絡的虛假資訊。

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責任編輯：張凱琳