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巴基斯坦谷針靠罰 唔打針停用電話公務員無糧出

環球社會熱點 08:05 2021/06/18

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巴基斯坦部分地區卻實行懲罰式「谷針」，拒絕接種新冠疫苗者可能會被停用電話號碼，而公務員更會無糧出。

目前全球各地都出盡法寶鼓勵民眾接種新冠疫苗，美國等地更推出抽獎作誘因。巴基斯坦部分地區卻實行懲罰式「谷針」，拒絕接種新冠疫苗者可能會被停用電話號碼，而公務員更會無糧出。

【新冠疫苗】CureVac有效率僅47% 遠遜Moderna輝瑞 【下一頁】

巴基斯坦政府制定疫苗接種目標，希望今年内為4,500萬至6,500萬人接種新冠疫苗，當局更宣布斥資11億美元（約85.8億港元）購買大量疫苗。

但該國的接種進度緩慢，由2月3日展開接種計劃截至本周二（15日），僅為大約300萬人接種疫苗，相等於全國人口不足2%。

巴基斯坦國内長期充斥針對疫苗安全性的假信息，不少父母誤信小兒麻痹症疫苗有害，是美國要損害兒童生育能力的陰謀，而拒絕讓子女接種。

而新冠疫苗面世時間短，巴基斯坦當地更出現接種疫苗兩年内會死亡的謠言，巴基斯坦人對新冠疫苗的態度較抗拒。

【變種病毒】世衛：Delta變種傳至80國 持續突變 【下一頁】

巴基斯坦部分地區決定實施懲罰措施，旁遮普省（Punjab）與信德省（Sindh）政府下令停用拒絕接種疫苗者的電話服務，不過未有公布會於何時執行。

信德省官員沙阿 （Syed Nasir Hussain Shah）表示，政府已盡最大努力讓人們可更方便接種疫苗，更形容拒絕打針是不可接受的行為。

另外，信德省政府更已經向財政部門發出指示，由下月起停止向拒絕接種疫苗的公務員出糧。

但巴基斯坦自宣布採取懲罰措施以來，偽造疫苗接種證明的案件也急增。巴基斯坦城市卡拉奇（Karachi）警方本周拘捕1人，指控此人在市内最大的疫苗接種中心兜售偽造疫苗接種證明。據悉，每張偽造疫苗接種證明的價格約為12美元（約93.6港元）。

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