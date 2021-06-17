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【自動駕駛】百度與北汽合作　冀三年內生產1000 輛「無人車」

科技 19:05 2021/06/17

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百度今日宣布，與國有汽車製造商北汽集團合作，在未來三年內生產1000輛無人駕駛汽車，以在中國市場實現無人駕駛車服務商業化。

繼今年5月在中國北京推出無人駕駛出租車服務後，百度今日宣布，與國有汽車製造商北汽集團合作，在未來三年內生產1000輛無人駕駛汽車，以在中國市場實現無人駕駛車服務商業化。

【每日焦點】不法分子入侵淘寶系統竊數據　WhatsApp推廣告回應私隱條款

百度與北汽藍谷旗下ARCFOX極狐宣布，共同開發共享無人車品牌Apollo Moon，百度將為此品牌提供其自動駕駛系統和軟件。兩家公司透露，每輛汽車的製造成本為 48 萬元人民幣（74,729 美元）。Apollo Moon 預計運營週期超過五年，但目前尚未知何時開始生產、產品面世日期以及運營費用等資訊。

據外媒CNBC報道，有分析師認為，百度在過去幾年進軍的自動駕駛汽車領域，將成為該公司未來增長動力，百度研發了一種名為 Apollo 的自動駕駛軟件和硬件系統，並希望將其出售給其他汽車製造商。而該企一直在包括上海在內的中國多個主要城市測試無人駕駛出租服務，並已開始向北京市場乘客收費。而通過這次與北汽的合作，百度有望將無人駕駛出租車從測試階段推向大眾市場。

事實上，近年愈來愈多企業亦研發無人駕駛技術，故百度亦將需面對來自滴滴出行、文遠知行（WeRide）和小馬智行（Pony.ai） 等企業的競爭。

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責任編輯：張凱琳

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