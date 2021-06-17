【奢侈品消費】疫情改變消費理念　更多人傾向買高品質奢侈品？

▲ 有調查指出， 更多香港區消費者願意在未來12個月增加或保持花費於酒類及美容化妝品。（資料圖片）

隨著新冠疫情趨緩和，奢侈品銷情亦現復甦跡象。有報告指出，更多香港消費者年內將增加或保持花費於酒類及美容化妝品。有本港酒商指，不少消費傾向於購買更高品質的產品，相信有關消費可隨著疫情消退而出現強勁反彈。

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據羅德傳播集團與精確市場研究中心發布的《2021中國奢華品報告》，未來12個月計劃購買的產品種類中，更多香港區消費者願意增加或保持花費於酒類及美容化妝品，而減少在皮具及高級餐飲方面的支出。另外，奢侈品消費理念因應新冠疫情轉變，部分受訪者傾向於購買更高品質奢侈品。

本港酒商柏萄匯（香港）有限公司總經理阮細文亦留意到，近年消費者更趨願意花費於購買酒品，不少客人會尋求３千元以上的優質酒。雖然現時零售生意僅回復至正常的３成水平，不過網銷有見增長1成。他認為，隨著更多人偏好「飲靚酒」，相信消費者會持續加大在酒品方面之消費，料最快明年年初銷情可見強勁反彈。

年青消費客群具潛力

腕錶亦是港人常購的奢侈產品之一，28%受訪港人預料，未來一年將花費更多於購買腕錶。本地鐘錶萬希泉陀飛輪品牌創辦人兼老闆沈慧林指，４至８萬價位的鐘錶最為暢銷，雖然目前仍以較年長的客人為主要消費群，但年青客群消費力亦愈來愈強，而設有主題原素、聯乘或個性化訂制款式更能吸引年青人青睞。他透露，近期零售本地銷情略為有所好轉，比去年增加２成。

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記者：蘇穎琪