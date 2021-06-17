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【視像會議】微軟平台大革新推多項新工具　配合混合工作趨勢

科技 21:01 2021/06/17

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近日微軟再宣布，正為其平台研發多項新功能，並會在不久的將來正式登場。

新冠肺炎衝擊全球，遠距工作模式崛起。微軟（Microsoft）近年也積極配合混合工作趨勢，將其視像會議平台Teams不斷升級。近日微軟再宣布，正為其平台研發多項新功能，並會在不久的將來正式登場。

【Windows 11】Windows 11版面搶先曝光　圖標、開始功能表設計大革新

【Windows 10】微軟宣布2025年將全面終止支援Windows 10

微軟早前的《2021年工作趨勢指數報告》指出，本港企業領袖和人才對實施混合辦公模式抱有積極心態，並認為工作環境的轉型可帶來正面改變，而本港企業和在職人士皆積極應對轉移至混合辦公模式的挑戰。有見及此，微軟也正不斷為其視像平台，研究不同會議配置和技術，搭建更高效、更具包容性的會議室。

微軟宣布，現時正在改善Teams Rooms的介面設計，盼能研發出一種身臨其境的房間佈局，讓參與者的互動感覺更自然，例如在今年內，微軟將會推出「Front Row」功能，當需要在會議中顯示筆記或其他信息時，就會自動將視像影像移動至屏幕底部，讓Teams Rooms的參與者都可以清楚地看到對方，也可以看到會議內容。

在今年內，微軟將會推出「Front Row」功能，當需要在會議中顯示筆記或其他信息時，就會自動將視像影像移動至屏幕底部，讓Teams Rooms的參與者都可以清楚地看到對方，也可以看到會議內容。（微軟提供圖片）

此外，微軟也提及其用作收集想法、整合會議討論內容的協作工具電子白板Whiteboard。微軟指出，將會在今夏為Whiteboard加入全新功能，如加入「Laser Pointer（雷射筆）」、「Follow Along（跟隨）」等功能，讓參與者之間可互相畫出重點，解決問題。同時，用戶也可使用「Reaction Stickers（反應貼圖）」即時作出反應，加強互動。

至於在今年2月首次登場的員工體驗平台Microsoft Viva也將迎來更新。微軟提到，企業在推動混合辦公模式時，應鼓勵員工在遠距辦公時同時要安排休息時間，因此微軟Viva Insights將會推出全新的「專注模式」以及安靜時間。微軟將會在6月底開始，在Viva Insights程式上引入「冥想和正念練習（Headspace meditations and mindfulness exercises）」，讓用戶可以在演講前放鬆心情，同時也助用戶完成工作後休息。

微軟將會在6月底開始，在Viva Insights程式上引入「冥想和正念練習（Headspace meditations and mindfulness exercises）」，讓用戶可以在演講前放鬆心情，同時也助用戶完成工作後休息。（微軟提供圖片）

【微軟Build2021】微軟視像平台Teams開放更多功能　開發者可自行客製化場景應用

責任編輯：曾曉汶

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