【職場熱話】FG不適應上班　嘆上一代香港人工作好「輕鬆」　「難道分別就是獅子山精神？」

職場新人在剛踏入職場的時候總會各種不習慣，近日就有職場新人在討論區訴苦，認為上班後累，下班後甚麼也不想做，不明白為甚麼工作對上一代香港人來就好像這麼輕鬆，「難道我們這一代跟上一代的分別就是沒有了獅子山精神？」

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事主經歷：















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帖文引起不少網民共鳴，有網民就試著解釋上一代人的心態，「上一代沒有這麼多娛樂，自自然然工作上心點」、「老老實實，上一代處處都是機遇，只要你肯拼搏一點，好容易上位，還要高人工，那上一代人鐘意上班都好正常。正如現在美國silicon valley（矽谷）也一大堆start up（初創公司），他們隨時又變下一間FANG（Facebook、Amazon、Netflix和Google）人們當然拼盡全力」、「剛剛才被人『分享』完以前他們經常通宵，OT，吃完飯再去繼續工作（沒有超時津貼），再跟我說我現在好『幸福』，不得不承認他們真的『好捱得』，心理質素好厲害，我也好羨慕，但為些甚麼？現在捱到進醫院都不會買到樓，上班又不開心，上級又這麼厲害，為甚麼要這麼拼命，愈上班愈迷惘。」、「上一代未有remote access（遙距控制），WhatsApp等等， 下班就真是下班，現在好多工作都沒有下班時間」。

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責任編輯：黃苑筠