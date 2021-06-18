Apple曾想開自家診所 核心退出致停擺

蘋果公司（Apple）積極擴展業務，據指公司曾於2016年，一度計劃進軍醫療界。有指Apple當時打算開設醫療診所，並已著手招聘醫生。但其後幾位計劃核心退出，令Apple相關計劃陷入停滯。據悉，Apple已將相關業務重心轉移至銷售產品。

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《華爾街日報》引述消息多名消息人士報道，Apple於2016年開展一項名為「卡斯珀」（Casper）的醫療計劃。Apple計劃於自家診所內，由公司僱用醫生提供初級醫療服務。

Apple於2017年，聘請史丹佛大學（Stanford University）教授德賽（Sumbul Desai），擔任健康副總裁負責計劃。據悉，團隊陣容龐大，包括工程師、臨床醫生及產品設計師等。但Apple的計劃因多位核心人物退出，而在初期已陷入停擺。消息人士透露，因德賽團隊不接受批評，導致有員工質疑，試行的診所內部數據不準確，甚至被任意修改。

Apple發言人回應，數據完整性是公司技術創新基礎。Apple醫療計劃仍在初始階段，公司電子產品所收集的數據，將會用於改善醫療服務研究。

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Apple原本打算今年推出的電子健康應用程式，支援「卡斯珀」計劃，收集Apple Watch用戶的數據，藉此研究如何改善健康。蘋果原先估計可以配合月費式個人健康計劃，進一步拓展市場。若發展順利，Apple將販賣經營模式，提供更低成本的健康改善計劃。

但由於應用程式用戶反應不佳，加上不少「卡斯柏」計劃核心成員離開，讓整體發展被迫擱置。Apple決定暫時回歸「老本行」，把計劃重心改為產品銷售，力推Apple Watch。

責任編輯：李俊儀