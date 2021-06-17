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【紅米新機】香港市場最平價5G手機　小米Redmi Note 10 5G登場

科技 18:24 2021/06/17

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小米旗下紅米（Redmi）向來以平價見稱，而被稱為「香港市場最平價 5G 手機」的Redmi Note 10 5G，也終與另一款手機Redmi Note 10S在今（17日）正式登陸香港。

小米旗下紅米（Redmi）向來以平價見稱，而被稱為「香港市場最平價 5G 手機」的Redmi Note 10 5G，也終與另一款手機Redmi Note 10S在今（17日）正式登陸香港，並在今晚8時起接受預訂，下周三（23日）正式發售。

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小米香港及澳門地區業務總監鄭景鴻表示，小米香港2021年第一季整體表現比去年同期出色，香港區整體收入增長93%，手機市場及非手機市場佔收入比率為7:3。該企將會持續走雙品牌路線，包括主打旗艦級拍攝影音體驗的Mi系列，以及主打高性價比、大眾化的Redmi系列。

而是次攻港的Redmi Note 10 5G，主打平價5G。手機採用MediaTek天璣700 5G處理器，搭配90Hz 6.5吋AdaptiveSync屏幕，支援雙5G SIM卡。鏡頭方面，Redmi Note 10 5G背面採用3鏡頭，分別為4,800萬主鏡頭，200萬像素微距鏡頭和200萬像素景深鏡頭。Redmi Note 10 5G售價為1,599港元，備有6GB+128GB版本。

至於另一款手機Redmi Note 10S則主打續航力，Redmi Note 10S配備5,000mAh電池及33W有線快充。處理器則是採用MediaTek Helio G95；相機則以4鏡頭設計，包含6,400萬像素拍攝像素主鏡頭、800 萬拍攝像素超廣角鏡頭、200萬拍攝像素微距鏡頭和輔助人像拍攝的 200 萬拍攝像素景深鏡頭。Redmi Note 10S備有6GB+64GB版本，灰、白及藍三種顏色以供選擇，售價為1,499港元。

    點擊圖片放大

值得一提的是，Redmi Note 10 5G及Redmi Note 10S將於今（17日）晚8時在mi.com率先接受預訂，客戶可於同日在小米香港Facebook專頁領取手機券，獲額外再減HK$100。另外匯送小米手環6或小米行動電源3 20,000雙向快充版作為預訂贈品。

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責任編輯：曾曉汶

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