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【萬洲糾紛】萬洲突罷免「太子爺」萬洪建職務　萬隆：對公司財物不當攻擊行為（第二版）

股市 12:20 2021/06/21

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萬洲國際收市後突宣布，免去萬洪建的所有職務。

萬洲國際 （00288） 收市後突宣布，以「對公司財物作出不當攻擊行為」為由，即時終止「太子爺」、集團執行董事及副總裁萬洪建的職務。據年報顯示，今年52歲的萬洪建，是集團主席兼行政總裁萬隆的長子。

萬洲國際發通告指，上周四（17日）向萬洪建發出書面通知，免去其董事職務，並根據服務協議及僱傭合約，終止其作為集團執行董事及副總裁的服務，即時生效。

據通告所載，免職原因是萬洪建近期對公司財物作出不當的攻擊行為，董事會認為他無法履行作為董事的才能、審慎及勤勉行事的職責。

內媒最新報道，就公司接班人安排方面，萬洲國際周一（18日）回應指，公司管理層「會有考慮」，待有關事項確認後，將選擇合適的時間與市場溝通。公司指，目前未能預計實際的時間點，需視乎考慮的情況。

突然被集團罷免職務的萬洪建。（萬洲網頁）

根據萬洲公司章程，免去董事職務需至少四分三在職董事簽署方可被免職，即今次萬洪建被免職一事是經董事會大比數通過。

董事會又強調，萬洪建免職一事，不會對集團的營運造成任何重大不利影響。

萬洪建2016年4月起出任集團副總裁，負責國際貿易業務，並先後自2018年6月及8月，委任為執行董事及董事會副主席。

萬洲國際周一（21日）中午收報7元，跌1.5%，成交額達1.18億。

（第二版新增﹕萬洲國際回應接班人安排）

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