【網民熱話】月入35K 20K家用 5K拍拖費 三十歲港男大呻難以儲錢

交家用是常識，加上租金和日常開支，如何控制自己支出就是一門大學問。要控制好才能儲錢，胡亂花費是難以有積蓄的。近日有網民於網上討論區發文，指自己月入35K，家人要求20K家用，令他好絕望。

網民經歷：

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不少人建議樓主不要給太多家用，要為自己打算，例如為日後結婚儲錢。他們更指，除非現在住的單位將來會屬於他，未來能少一樣煩惱，不然就要考慮買樓。如果家人要求繼續給20K，樓主也可以叫家人為他儲首期。

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亦有網民覺得女友「大洗」，問她是否無手無腳，應該自己賺錢！他更指，樓主真好，替別人養女兒，還要受白眼。只是交往也花了樓主5K，可想而知結婚後的花費了。

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責任編輯：張瑋婷