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緬甸國家隊門將拒回國 留日本申難民資格

環球社會熱點 18:41 2021/06/17

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緬甸國家足球隊於上月底前往日本參加2022年世界盃亞洲區外圍賽，緬甸國家隊後備門將因在賽事中，高舉象徵反對緬甸軍方政變的3指手勢，擔心人身安全而拒絕回國，獨自離開隊伍，逗留在日本尋求政治庇護。

昂山素姬被加控貪污罪 包括濫用土地收受黃金 【下一頁】

緬甸國家足球隊的27歲後備門將派梁雄（Pyae Lyan Aung）在奏起緬甸國歌期間，高舉象徵反對軍方政變的手勢，並以英文在3隻手指上寫到「我們需要正義」（we need justice）。派梁雄的舉動經電視畫面播出，並引起關注。派梁雄代表律師指，他於周三（16日）在大阪機場向日本移民局官員表示拒絕登機回國，離開隊伍並向日本尋求難民申請。

代表律師續指，派梁雄顯然屬政治難民，希望其難民身份能盡快獲得承認，但過程可能需要數個月時間。派梁雄於周四（17日）接受日本放送協會（NHK）訪問時表示，若回國後可能會遭受軍方逼害，決定逗留日本，同時冀日本政府能理解緬甸當前政治環境，呼籲伸出援手。

環球小姐代表高舉標語 冀國際多關注（多圖） 【下一頁】

派梁雄的隊友已於周三回國，他承認憂慮其行為會為隊友及家人帶來危險，強調一旦隊員或家人遇到任何危險，他將會返回緬甸。日本以往極少接受難民申請，但當地司法部於5月宣布，鑑於緬甸政變及軍方暴力打壓，決定延長緬甸居民逗留日子作為緊急措施回應。

責任編輯：郭麗明

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