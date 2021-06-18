【職場熱話】新公司壓價 試用期後20K VS 永久19.5K 應如何選擇？

除了轉工要面臨公司選擇外，公司開出的工作福利也能選擇，例如不同的工資方案和放假方案等。近日有網民於網上討論區發文，指新公司給了兩個月薪方案，不知道怎麼選。

網民經歷：

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網民為樓主用EXCEL算過，兩個選擇都是年薪23萬左右，正常人都會選第一個方案。不過樓主回應指他怕做不長，所以不想頭幾個月的人工少。而且以方案一來說，要做滿一年才能賺回差額，樓主就覺得公司真的算得好仔細。

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另外考慮到樓主的個人形象，網民覺得應該要選方案一。如果選方案二就令人感覺樓主沒有自信。不過網民也批公司沒誠意，500元也要壓價，有機會三個月會反口。

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責任編輯：張瑋婷