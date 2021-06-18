【職場熱話】老闆不在公司　新人第一日返工就OT　同事感困惑 「不知道他這麼拼命幹甚麼」

職場新人不懂職場規矩，有時會做出一些令同事意想不到的行為。近日在討論區就有網民發帖，指公司近日來了位新人，在第一天上班就OT，重點是老闆當天根本不在公司，令事主嘆：「不知道他這麼拼命幹甚麼，香港人真是好慘。」

【職場熱話】打工仔「朝9晚6」 私人時間比工時短 網民斥「根本就唔對等」 【下一頁】

事主經歷：

















【職場熱話】下班和同事坐車零話題 兩人呆站玩手機太尷尬 網民：聽歌瞓覺 【下一頁】

帖文一出，不少網民都認為新人的行為不可理喻，「OT有錢收嗎？」、「傻子一個」、「可能他是在等人，但別人還未下班不就坐多會坐，第一天上班好熟嗎？跟你說真話？」、「可能用公司電腦在做自己的事」、「可能你一走他就收拾東西走了」，更有網民笑言「你死了，晚點老闆問為甚麼新來的上班時間比你多。」

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責任編輯：黃苑筠