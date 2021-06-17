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英國擬修例容許在家工作 僱主強制員工返公司屬非法

環球社會熱點 18:03 2021/06/17

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英國政府據報考慮賦予民眾在家工作權，研究修例將僱主強制員工返回公司工作列作非法行為。

疫情期間在家工作成為新趨勢，Facebook等企業更允許部分員工疫情過後繼續在家工作。英媒引述消息人士指，英國政府正考慮賦予民眾在家工作的權利，研究修例將僱主強制員工返回公司工作列作非法行為。

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根據英國現有法例，僱主有權要求員工返回公司，如員工拒絕的話可被視為擅自缺勤（unauthorised absence），僱主有權作處分。

英國《每日郵報》周三（16日）引述英國政府消息人士指，當局正考慮修例賦予彈性工作方面的預設權利，包括容許在職父母在帶子女去托兒所等合理情況下，可較遲才上班。

據悉，彈性工作權利更涵蓋在家工作，除非僱主有充分理由證明員工不應該留在家中工作。

英國政府計劃於今年夏天展開諮詢，並可能於稍後時間正式修例。但外界憂慮持續在家工作會影響企業生産力及社會經濟復甦，有關計劃或引起社會輿論反對。

英國前首相貝理雅（Tony Blair） 本周於一份報告中警告，如在家工作仍繼續，料有近600萬個白領職位轉移至海外。

部分英國保守黨議員都反對維持在家工作，肯辛頓選區國會議員巴肯（Felicity Buchan）更批評，繼續在家工作會為倫敦市中心企業帶來毀滅性影響。

前幕僚再爆英國政府內幕 約翰遜下屆大選後去享受人生 【下一頁】

英國內閣辦公室一份關於疫情後新常態的文件日前流出，知會各大臣即使英國在7月19日取消一切社交距離限制措施，他們仍不應鼓勵上班族重返辦公室。

文件提到英國政府正積極尋找，能使人們無需返回辦公室而可在家工作的方式，但要正式修例賦予合法權利仍有待進一步磋商。

文件中更指出公眾在某些情況下可能仍需戴口罩，甚至會持續數月至1年的時間，更有警告指外遊限制或會維持一段頗長的時間。

責任編輯：鄭錦玲

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