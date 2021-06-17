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【失業率】最新失業率回落至6% 失業人數減少約1.4萬人

理財智慧 18:42 2021/06/17

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統計處今日（17日）發表最新勞動人口統計數字，失業率由上季的6.4%回落至6%，失業人數由24.75萬人下跌至23.33萬人，減少約1.42萬人。就業不足率亦由3.3%下跌至2.8%，由12.66萬人下跌至10.74萬人，減少約1.92萬人。

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統計處指，與2月至4月比較，在3月至5月期間，大多數主要經濟行業的失業率均見下跌，其中建造業以及零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數由今年2月至4月的362.2萬人，上升至3月至5月的363.04萬人，增加約8,400人。同期的總勞動人口則由386.95萬人下跌至386.37萬人，減少約5,800人。

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勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟復蘇，如本地疫情繼續受控，勞工市場的壓力應會逐步紓緩。由於不同行業的復蘇步伐不一，部分行業的失業率或需較長時間才能返回疫情前的水平。
 

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撰文 : 陳楚琨

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