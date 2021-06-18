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【職場熱話】新入公司 發現沒有人準時下班 一個舉動被網民大讚真男人

理財智慧 12:00 2021/06/18

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香港人最愛上班，無論是打風還是水浸也阻止不到一眾打工仔準時上班。至於幾點下班？他們已經準備好睡在公司了！近日有網民於網上討論區發文，指自己是惟一一個準時下班的人。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +4
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不少人建議樓主先去八掛一下同事大約幾點下班，看情況再決定。網民說出打工仔金句：「正常上班都不會比老闆還要早走」。樓主就說出自己的經歷，稱自己曾在老闆開會時敲門拿袋子走人，被一眾網民大讚是真男人。

【職場熱話】下班和同事坐車零話題 兩人呆站玩手機太尷尬 網民：聽歌瞓覺【下一頁

有網民分析，指不加班不會被炒，頂多不能加薪和沒有花紅。更有勇字當頭的網民指自己通常不會準時下班，只會「早收工」！

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責任編輯：張瑋婷

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