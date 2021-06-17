【全球排名】本港蟬聯全球外派僱員生活費用最高 惟紐約跌出三甲排名第四

人力資源顧問機構ECA International今日（17日）發表最新的「生活費用研究」調查結果，香港再次蟬聯全球外派僱員生活費用最高的城市，第二名為日本東京，較去年躋升一位，日內瓦則排名第三，較去年上升一位，而在頭10位排名當中，亞洲城市已佔5席位。

是次研究於今年3月展開調查分別比較121個國家中208個城市的外派僱員在日常所需的生活成本， 此次生活費用比較中的基準數據是基於多個已發展國家的數值，並用於反映一個國際化消費方式。ECA 並有其他類型的數據，可進行特定的城市與城市之間比較，以及反映不同水平的購物成本效益。

陳家強：虛擬貨幣交易屬紙上談兵 政府不必硬銷港青北上 宜引導港企進駐大灣區：【 下一頁】

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示：「雖然本港租金下跌，匯率亦趨疲弱，但香港仍然是全球外派僱員生活費用最高的城市。儘管與歐元及人民幣等多個主要貨幣相比，港元在過去 12 個月的表現相對走弱，但紐約也面對相似情況，其排名由第二位下降至第四位，香港則仍名列榜首。」

他解釋：「近幾個月來，美元兌其他主要貨幣的匯率一直低迷，部分原因是受到特朗普總統和拜登總統推出了大規模刺激經濟的計劃的影響，這導致美國城市的排名下跌。排行榜中所有的美國城市都受到了影響，包括今年排名被東京和日內瓦超越的紐約。紐約、三藩市和芝加哥都屬美國主要的大城市，由於疫情期間在家工作的需求增加，人們不再需要在辦公室工作，從而選擇離開相關城市，進而導致市中心的租金價格下降。」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐