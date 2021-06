【千手公關@iM網欄】精明消費者 對品牌的信任和其價值之認同

Made in hk, Made in China, Made in Japan, Made in France, Made in Italy.



當你準備購買心儀物品時,看到標籤上的這些產地,你第一時間有什麼聯想?



看到「香港」一字,感覺較中性或有一點點驕傲? 看到日本丶意大利丶法國製造時,是否感覺質量會有保證和珍貴一點?價錢高一點也可接受?看到中國製造呢?可能即時聯想起量大和便宜?



品牌,除了是指生產個别產品的牌子之外,也是可延伸至個人丶店名及大至一個地方。我們日常購買日用品,可能只著重經濟實惠,快流消費,不太介意產地來源;但是當準備大額購買某些物品如家電,我們會考慮又是另一回事!大額消費,我們會更精挑細選:牌子丶產地丶耐用性和口碑。買名貴腕錶手飾時,我們會看是哪裏裝造或「hand made」,買衣服鞋履時,看到是made in Japan, made in France, made in Italy 會感到更形珍貴丶手工有保證,更願意付多一點點……



現今資訊發達,買什麼也可以在網上看口碑丶用家評語和格價,貨比三家,個個也是精明消費者。所以若然消費者願意付上premium 去購買某個品牌丶光顧某家商店的話,正正反映對該品牌的信任和其價值之認同。



品牌並非一朝一夕可以建立的,但卻很容易被毀了,品牌要成功也需要品牌經營者長期努力保著品牌承諾、產品和服務質素;尤其是奢侈品牌,必須綁著消費者的心及對其嚮往和擁有的欲望,最後轉化為「行動」!



品牌給大政治環境影響被擺上枱令人無奈,成功的品牌均有數十年甚至過百年歷史,見慣風浪,只要堅持理念和承諾(當然也要與時並進),風雨過後還是可以再起航的。

作者_也許(馮加宜)簡介: 資深公關人,曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業,身經百戰,加上天生充滿好奇心,愛玩、吃、愛探索新事情,希望透過文字與大眾分享所見所聞,也為未來公關人提供一點啟示。

