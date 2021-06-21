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【千手公關@iM網欄】精明消費者 對品牌的信任和其價值之認同

名人薈萃 10:02 2021/06/21

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Made in hk, Made in China, Made in Japan, Made in France, Made in Italy.

當你準備購買心儀物品時，看到標籤上的這些產地，你第一時間有什麼聯想？

看到「香港」一字，感覺較中性或有一點點驕傲？ 看到日本丶意大利丶法國製造時，是否感覺質量會有保證和珍貴一點？價錢高一點也可接受？看到中國製造呢？可能即時聯想起量大和便宜？

品牌，除了是指生產個别產品的牌子之外，也是可延伸至個人丶店名及大至一個地方。我們日常購買日用品，可能只著重經濟實惠，快流消費，不太介意產地來源；但是當準備大額購買某些物品如家電，我們會考慮又是另一回事！大額消費，我們會更精挑細選：牌子丶產地丶耐用性和口碑。買名貴腕錶手飾時，我們會看是哪裏裝造或「hand made」，買衣服鞋履時，看到是made in Japan, made in France, made in Italy 會感到更形珍貴丶手工有保證，更願意付多一點點……

現今資訊發達，買什麼也可以在網上看口碑丶用家評語和格價，貨比三家，個個也是精明消費者。所以若然消費者願意付上premium 去購買某個品牌丶光顧某家商店的話，正正反映對該品牌的信任和其價值之認同。

品牌並非一朝一夕可以建立的，但卻很容易被毀了，品牌要成功也需要品牌經營者長期努力保著品牌承諾、產品和服務質素；尤其是奢侈品牌，必須綁著消費者的心及對其嚮往和擁有的欲望，最後轉化為「行動」！

品牌給大政治環境影響被擺上枱令人無奈，成功的品牌均有數十年甚至過百年歷史，見慣風浪，只要堅持理念和承諾（當然也要與時並進），風雨過後還是可以再起航的。

 

作者_也許（馮加宜）簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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撰文 : 也許（馮加宜）

欄名 : 千手公關

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