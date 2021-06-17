【港元定期存款】虛擬銀行連環加港元短存息 匯立3個月港元定存息1.1厘

▲ 匯立自第2季以來，巳4度上調3個月短存，累升0.4厘至1.1厘。

聯儲局放鷹，市場憧憬美國加快加息步伐，虛擬銀行更偷步搶閘加港元定期存款息率，當中又以短存為主戰場，匯立（WeLab Bank）今天（17日）調升3個月港元定存年息0.1厘、新息率突破1厘新關，報1.1厘，續穩守3甲列。上周兩間中小行已調升3個月定存，分別為大新（02356）及小米（01810）牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）亦加短存息。專家預計半年結臨近，中小行提早為下半年的吸存額備戰。

最新港元3個月定存息率，可按下圖了解

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花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧今早回應本報查詢指，就聯儲局主席鮑威爾議息後的講話，該行維持儲局9月宣布縮表的預測，12月開始每月減少買債150億美元，最快或於明年底首次加息。

港元定存息最高5厘，跑贏銀債息【下一頁】

畢竟美國早前公布5月份通脹遠較預期高，抽升5%至13年新高，儲局昨亦大幅調升今年通脹預測，市場關注美債及息口後向。恒生（00011）首席市場策略員温灼培對媒體說，市料6月份美國通脹再升5.7%，儲局於8月底公布縮表進程，明年初減買債，及至2023年中才加息。

而綜觀上周，難得兩中小行一面倒獨加，以拆息仍處於10年低位，按理銀行乏誘因加息。大新兩連升3個月港元定存年息，累升0.2厘，新息率至0.6厘。同樣，上周五（11日）天星趁面世一年，把3個月港元定存年息加至0.9厘，險勝競敵、即騰訊（00700）、港交所（00388）及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）的0.85厘年息。可是，仍不及更進取的同業、即Tom集團（02383）有份的匯立，後者自第2季以來至今已第4度加息，同期港元定存年息從0.7厘累升0.4厘、新報1.1厘而穩佔三甲。

然而，難以扭轉相關存期的高息榜，因富邦以3.28厘問鼎冠軍，工銀亞洲則以3厘緊接其後。

此外，iBond（新上市編號：04246）下周三（23日）退款，鎖資約545億元，連同凍資王時代天使（06699）凍結7100多億元已於本周二（15日）回籠，兩大焦點投資抽資約7600億元陸續解禁，難怪今天隔夜息終止5連升倒跌，一個月拆息也微挫，凸顯市面水浸。反映銀行資金成本低見0.17厘，個別大小行存息逾1厘，牌面上蝕本搶存。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪