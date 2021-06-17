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【教育股】傳內地加強規管教育行業 包括禁寒暑假校外培訓 或影響機構每年8成收入

股樓投資 17:08 2021/06/17

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近期內地教育行業受到政策改動的影響，教育股受壓，最新又有消息指，內地計劃於本月公布比預期更嚴格的新規定，主要針對校外培訓行業。受消息影響，今日教育股再受挫，其中天立教育 （01773） 跌逾兩成；新東方（09901）及思考樂教育（01769）亦跌逾一成。

據《路透社》引述消息人士報道，相關新規涉及禁止寒假暑假培訓、對廣告設限、嚴控補習費，以及試行禁止假日期間補習，整頓規模達1,200億美元的民間教育培訓行業。新規旨在減輕學童壓力，甚至希望藉此降低家庭生活成本來提高出生率，預計最快下星期公布相關措施，下個月開始實行。

【大行點睇】高盛料本地地產行業勢頭維持強勁 更新覆蓋股份目標價【見下頁

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消息人士透露，新規將在北京、上海和其它幾個大城市試行禁止寒暑假期間的綫上和綫下補習，新規定將比預期更加嚴格，消息人士更指，「行業應當做最壞打算」，有分析估計，有關新規將影響以靠補習為生的教育機構每年最多70%至80%收入。

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記者：郭秀慧

新東方—S（09901） 思考樂教育（01769） 經濟 教育股 教育行業 北京 上海 行業

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