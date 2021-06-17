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【虛擬銀行】livi bank夥Mastercard成全港首推「代碼化支付」銀行 於京東「618周年慶」消費可享優惠

理財智慧 17:15 2021/06/17

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livi bank今（17日）宣布與Mastercard加強合作，成為全港首間推出Mastercard Token Connect的銀行。livi客戶現可使用livi手機應用程式，透過Mastercard Token Connect將 livi Debit Mastercard及 livi PayLater扣賬卡，綁定到指定網上商戶。完成綁定後，客戶在結賬時只需點擊一下即可完成付款，無需手動輸入扣賬卡資料，確保支付流程迅速、無縫且輕鬆。

【虛擬銀行】livi bank開業一周年 存款額達9億 最快年底推出財富管理產品【下一頁

Mastercard Token Connect是一項創新支付應用，將livi 扣賬卡與代碼化技術結合，為客戶提供更無縫和安全的線上支付體驗。科技總監林冠宇表示：「livi一直致力完善產品安全性，務求讓客戶安心，而代碼化支付則能有效減低線上支付中數據洩露和欺詐活動的風險。」

【筍工推介】民航處招聘助理民航事務主任 頂薪逾4萬 毋須特別技能即可申請【下一頁

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livi客戶只需點擊livi手機應用程式上的「Token Connect 」按鈕，即可從列表中選擇想綁定的商戶，建立Token Connect連結，其中包括與livi股東之一京東科技相關的電子商務平台JD.com

由6月18日至7月31日，livi客戶成功綁定扣賬卡至JD.com，即可享10港元現金回贈。此外，在京東「618周年慶」期間，客戶更可於JD.com享有消費優惠：

  • 6月17日，單一購物滿人民幣199元，即享人民幣10元折扣，最多可兌換兩次
  • 6月18日，單一購物滿人民幣299元，即享人民幣20元折扣，最多可兌換一次

livi產品總監洪滿霜指出，網購在「新常態」下發展迅速，消費者的期望亦隨之提高。作為一項創新的支付功能，Mastercard Token Connect貼合客戶需要，能讓客戶日常消費變得更便捷。

 

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撰文 : 陳楚琨

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