【盈喜】安踏料上半年溢利按年增不少於1.1倍　股價破頂升近6%

▲ 安踏料上半年溢利按年增不少於1.1倍

安踏 （02020） 發盈喜，按綜合基準，預期上半年經營溢利將按年增長不少於55%。安踏指，若不包括分佔合營公司虧損影響，預期上半年股東應佔溢利將按年增長不少於65%，若包括分佔合營公司虧損影響，預期股東應佔溢利將增長不少於110%。安踏股價高開5.9%，開報175.1元破頂。

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安踏表示，預期整體收益增長主因疫情對中國大陸零售市場影響相對已經大幅下降，安踏品牌、FILA品牌及其他品牌收益對比去年同期錄得強勁反彈，致使集團整體預期上半年收益按年增長超過50%。

安踏又指，預期經營溢利增加主因各品牌零售業務的零售折扣較去年同期減少，進一步提升整體毛利率，以及FILA品牌及其他品牌的零售業務規模擴展比較快速，實現更好的經營效率。另外，集團預期分佔合營公司虧損亦按年有所減少。

安踏昨日升3.4%，收報165.4元，成交額9.3億元。

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編輯：袁諾曦