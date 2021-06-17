  • 32°C
香港時間 : 2021617日 (四) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】香港失業率跌至6%連跌3個月　建造業、零售、住宿及膳食服務業跌幅明顯

股市 16:51 2021/06/17

分享：

【香港經濟】香港失業率跌至6%連跌3個月　建造業、零售、住宿及膳食服務業跌幅明顯

本港失業率連續3個月回落，今年3月至5月經季節性調整的失業率降至6%，，較上一個期間的失業率6.4%回落0.4個百分點。失業人數（不經季節性調整） 減少1.4萬人至23.3萬人。多數主要經濟行業的失業率均見下跌，其中建造業以及零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。

就業不足率亦降至2.8%，較上一個期間下跌0.5個百分點。就業不足人數下跌1.9萬人至10.7萬人 。就業不足率下跌主要見於零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟持續復蘇，尤其若本地疫情繼續受控，勞工市場的壓力應會逐步紓緩。然而，全球疫情的演變仍然是主要不確定因素。由於不同行業的復蘇步伐不一，部分行業的失業率或需較長時間才能返回疫情前的水平。

考慮到現時應屆畢業生在求職時面對的困難情況，他指出政府已推出針對性措施以協助他們，包括在「防疫抗疫基金」下的「創造職位計劃」中開設為應屆畢業生而設的職位。此外，政府在今年一月推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵香港青年人到大灣區內地城市工作，發展事業。

香港總商會總裁梁兆基今日出席疫苗抽獎活動後表示，即使近月香港經濟受外貿帶動而有所好轉，但本地行業的就業情況仍然相當低迷。他期望，通過群體免疫，香港邊境可以重開，才可以真正帶動本地行業復甦。

同場的立法會議員林健鋒指，對未來一年的香港經濟前景抱審慎樂觀態度。

相關文章：

【失業率】香港最新失業率6.4%　連續2個月下跌

【香港經濟】陳茂波：預期失業率會進一步下跌 未來會發行綠色零售債券推動經濟轉型

編輯：吳敏芳

大灣區 經濟 失業 失業率 香港 勞工及福利局

上一篇文章

【盈喜】安踏料上半年溢利按年增不少於1.1倍　股價全日升3.4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）