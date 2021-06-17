▲ 【香港經濟】香港失業率跌至6%連跌3個月 建造業、零售、住宿及膳食服務業跌幅明顯

本港失業率連續3個月回落，今年3月至5月經季節性調整的失業率降至6%，，較上一個期間的失業率6.4%回落0.4個百分點。失業人數（不經季節性調整） 減少1.4萬人至23.3萬人。多數主要經濟行業的失業率均見下跌，其中建造業以及零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。

就業不足率亦降至2.8%，較上一個期間下跌0.5個百分點。就業不足人數下跌1.9萬人至10.7萬人 。就業不足率下跌主要見於零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟持續復蘇，尤其若本地疫情繼續受控，勞工市場的壓力應會逐步紓緩。然而，全球疫情的演變仍然是主要不確定因素。由於不同行業的復蘇步伐不一，部分行業的失業率或需較長時間才能返回疫情前的水平。

考慮到現時應屆畢業生在求職時面對的困難情況，他指出政府已推出針對性措施以協助他們，包括在「防疫抗疫基金」下的「創造職位計劃」中開設為應屆畢業生而設的職位。此外，政府在今年一月推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵香港青年人到大灣區內地城市工作，發展事業。

香港總商會總裁梁兆基今日出席疫苗抽獎活動後表示，即使近月香港經濟受外貿帶動而有所好轉，但本地行業的就業情況仍然相當低迷。他期望，通過群體免疫，香港邊境可以重開，才可以真正帶動本地行業復甦。

同場的立法會議員林健鋒指，對未來一年的香港經濟前景抱審慎樂觀態度。

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編輯：吳敏芳