法國取消戶外戴口罩限制 宵禁令提早10日結束

法國新冠疫情持續放緩，當局繼續放寬疫情限制措施。法國政府宣布，民眾將無需在戶外佩戴口罩。同時，宵禁令亦提前取消，較原定計劃提早10天結束。法國總理卡斯泰表示，民眾乘搭公共交通工具等情況時仍需佩戴口罩。

以色列室內無需再戴口罩 每日確診近清零 【下一頁】

卡斯泰（Jean Castex）周三（16日）宣布，國內感染率處於8月以來最低位，醫療系統壓力持續減少，抗疫取得成果。法國民眾迎來「好消息」，周四（17日）起將無需再於戶外佩戴口罩。卡斯泰同時強調，民眾於乘搭公共交通工具，或身處體育館或其他人流密集地方時，仍需佩戴口罩。在一眾室內場所如商舖、學校等，口罩令依然強制執行。

法國自去年12月中旬起，實行全國宵禁令，相關措施亦會在周日（20日）起取消。《法蘭西24》（France24）報道，此舉將令下周一（21日）舉行的法國音樂節無需縮短舉辦時間，如往年般進行。

紐約州70%成人已接種新冠疫苗 放寬多數防疫措施 【新冠疫苗】

法國周二（15日）公布，過去7天僅新增40宗確診個案。全國重症患者人數少於2,000人，已有逾58%成人完成首劑疫苗接種。

卡斯泰表示，法國6月中達成3,000萬人接種首劑的目標後，9月前要為4,000萬人最少接種1劑疫苗，逾一半人口﹑約3,500萬人完成2劑疫苗接種。法國亦跟從歐盟建議，周二（15日）起開始為12至18歲青少年接種新冠疫苗。

責任編輯：李俊儀